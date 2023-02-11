 

“Счастье – внутри меня”: ожидающая малыша 37-летняя Бузова показала округлившийся живот

11.02.2023, 11:55, Разное
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В отличии от Ольги Орловой, счастливо вышедшей замуж и ставшей матерью, ее тезке Ольге Бузовой не так сильно повезло. После развода с Дмитрием Тарасовым, а также расставания с парочкой избранников, Ольга уже долгое время находится одна. Сигнализирует во все стороны о том, как хочет перестать “просыпаться одна” и сколько же в ней любви, но, пока что, кавалеры не торопятся.

Впрочем, как утверждают эмансипированные карьеристки, иногда можно и для себя родить, а отношения при этом совсем не обязательны. Комментарии именно с таким настроением появились под последней публикацией Ольги.

На видео, снятом на съемках нового сезона “Звезды в Африке”, обтянутая платьем 37-летняя Ольга Бузова показала округлившийся живот, чем вызвала ажиотаж в комментариях. Добавила масла в огонь и подпись, которой она сопроводила публикацию.

“Счастье – внутри меня”, – поделилась сияющая от улыбки и блестящей косметики Ольга, которая изо всех сил, как уверены некоторые, крутила животом перед объективом камеры.

Впрочем, нашлись и те, кто уверен, что
ожидающая малыша, любви и замужества
Ольга Бузова на самом деле не беременна, а лишь столкнулась с приступом повышенного газообразования, страдает от ПМС или плотно поела. Защитники тотчас же бросились отбивать свою звезду от притязаний недоброжелателей: животик это физиологично и сексуально.

Напомним, что некоторое время назад сама телеведущая клятвенно обещала обратиться в банк биоматериалов, если не выйдет замуж до 35.
Также блондинка как-то обещала взять ребенка из детдома. Почему же она этого так и не сделала – вопрос, давно мучающий многих подписчиков Ольги Бузовой.


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