 

Грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС

11.02.2023, 11:53, Новости дня
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Грузовой корабль «Прогресс МС-22», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует «Роскосмос».

Безаварийный пуск стал сотым по счету, этот показатель достигнут в истории современной РФ впервые, передает РИА «Новости».

Прежде чем пристыковаться к МКС, «Прогресс» 34 раза облетел вокруг Земли. Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн грузов: топливо, грузы для экипажа, питьевую воду, азот, оборудование для космических исследований.

Сообщалось, что стартовал он 9 февраля, на борту есть подарки для экипажа. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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