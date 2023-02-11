Грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует «Роскосмос».

Безаварийный пуск стал сотым по счету, этот показатель достигнут в истории современной РФ впервые, передает РИА «Новости».

Прежде чем пристыковаться к МКС, «Прогресс» 34 раза облетел вокруг Земли. Грузовик доставил на МКС более 2,5 тонн грузов: топливо, грузы для экипажа, питьевую воду, азот, оборудование для космических исследований.

Сообщалось, что стартовал он 9 февраля, на борту есть подарки для экипажа.

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