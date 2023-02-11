 

Хуснуллин провел совещание в Луганске

11.02.2023, 11:53, Новости дня
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел ранее совещание в Луганске, где обсудили социально-экономическое развитие региона до 2030 года.

По его словам, необходимо подготовить пошаговый документ, позволяющий жить по нему семь лет. Главная задача – достичь показателей социально-экономического развития ЛНР общероссийского уровня, сообщается в Telegram-канале политика.

Хуснуллин отметил необходимость создать комфортные условия для жителей республики. Сейчас необходимо провести ремонт и восстановление жилых домов, соцобъектов и инженерной инфраструктуры. Также при необходимости построить новые дома в городах Северодонецкой агломерации.

Приоритетами также были названы приведение дорог федерального, регионального и местного значения к нормативным показателям

В сфере ЖКХ акцент был сделан на задачах по реконструкции и строительству новых сетей водо-, тепло- и электроснабжения. Еще одной задачей стал запуск новых производств с привлечением инвестиций. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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