Хуснуллин провел совещание в Луганске

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел ранее совещание в Луганске, где обсудили социально-экономическое развитие региона до 2030 года.

По его словам, необходимо подготовить пошаговый документ, позволяющий жить по нему семь лет. Главная задача – достичь показателей социально-экономического развития ЛНР общероссийского уровня, сообщается в Telegram-канале политика.

Хуснуллин отметил необходимость создать комфортные условия для жителей республики. Сейчас необходимо провести ремонт и восстановление жилых домов, соцобъектов и инженерной инфраструктуры. Также при необходимости построить новые дома в городах Северодонецкой агломерации.

Приоритетами также были названы приведение дорог федерального, регионального и местного значения к нормативным показателям

В сфере ЖКХ акцент был сделан на задачах по реконструкции и строительству новых сетей водо-, тепло- и электроснабжения. Еще одной задачей стал запуск новых производств с привлечением инвестиций.

—