Мнение: Киеву палатки не нужны

Российская пропаганда вслед за своей армией ставит какие-то рекорды мерзости. Вот, взгляд зацепился за заголовок “новости”:

“Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Киева”

Уже неплохо звучит. “Из-за Киева”. Но читаем саму новость:

“Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без полевого госпиталя и теплых палаток от Дании, поскольку они были переданы Украине… Как отмечает DR, мобильные госпитали и теплые палатки могли сыграть важную роль в Сирии и Турции. Во-первых, потому что до сих пор продолжаются спасательные работы по извлечению выживших из-под завалов, а бригады медиков могли бы принимать пострадавших и оказывать им помощь. Во-вторых, потому что в обеих странах установились зимние холода и отрицательные температуры.

«Как и в Дании, здесь очень холодно и ветрено, выпал снег, и ожидается, что погода будет оставаться холодной», — сообщила генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте…” и т.д.

Просто – хоть стой, хоть падай. Наша, российская журналистка это всё лепит, не моргнув глазом – и прямо в тот день, когда РФ произвела очередной, но очень массированный ракетный обстрел Украины. Но ссылается… на Данию! Какую, бл…., Данию, в которой, ты подумай, идет снег! А на Украине сейчас что – Африка? Ну посмотри, какая температура сейчас в Харькове. Минус 5. Какая в Запорожье, которое подверглось самому мощному обстрелу? Минус 7.

И поди ж ты – хватает наглости и полной бесчувственности, чтобы лить в такой ситуации крокодиловы слезы – ах-ах, “теплые палатки и полевые госпитали” переданы Украине, с какой стати, наверно, это блат! То есть – отдайте теплые палатки туркам, а эти украинцы, которых мы бомбим и СПЕЦИАЛЬНО оставляем без тепла зимой, пусть на снегу спят! Ведь мы такие гуманисты, так сильно переживаем за несчастных пострадавших от землетрясения…

Вы б хоть разобрались: вам жалко людей, которые остаются зимой без крова и без тепла – или нет? Если не жалко – тогда не придуривайтесь, как будто вас интересуют жертвы землетрясения; если жалко – зачем вы вместо землетрясения выполняете его работу, осознанно и нарочно оставляя людей зимой без тепла?