 

Американский адмирал рассказал, как лично сбил китайский аэростат из служебного кольта над Тихим океаном

11.02.2023, 11:33, Разное
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Адмирал ВМС США
Рейчел Левин рассказал журналистам, что в 2019 году китайский аэростат уже
пытался нарушить суверенитет США, попытавшись проникнуть в страну со стороны
Западного побережья. Благодаря отважным и самоотверженным действиям адмирала воздушный
шар был сбит.

По словам Рэйчел
Левин, аэростат, похожий на тот, что был сбит недавно, он видел во время
морских учений «Мирный прибой» в Тихом океане вблизи Перл-Харбора. Гонимый
ветром шар летел в стратосфере на высоте 31 километр в направлении Сан-Франциско.
На предупреждения и радиосигналы с американских кораблей он не реагировал.
Тогда адмирал лично забрался на мачту флагманского судна и произвёл серию
выстрелов из служебного пистолета марки «Кольт». В результате этого баллон был
сбит, а Рэйчел Левин представили к званию вице-адмирала.

«Слава Господу,
что в нашей стране есть настоящие мужчины – смелые, решительные, отважные,
такие, как Рэйчел Левин, – говорит представитель администрации президента Сэм Бринтон. – Никто не знает, каких бед мог бы натворить этот
китайский воздушный шар. Возможно, если бы ему удалось долететь до
Сан-Франциско, то этого прекрасного города уже бы не было на земле. В следующий
раз, когда китайские коммунисты решат запустить в сторону наших берегов
аэростат, пусть помнят, что на страже наших границ всегда стоят такие парни»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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