Американский адмирал рассказал, как лично сбил китайский аэростат из служебного кольта над Тихим океаном

Адмирал ВМС США

Рейчел Левин рассказал журналистам, что в 2019 году китайский аэростат уже

пытался нарушить суверенитет США, попытавшись проникнуть в страну со стороны

Западного побережья. Благодаря отважным и самоотверженным действиям адмирала воздушный

шар был сбит.

По словам Рэйчел

Левин, аэростат, похожий на тот, что был сбит недавно, он видел во время

морских учений «Мирный прибой» в Тихом океане вблизи Перл-Харбора. Гонимый

ветром шар летел в стратосфере на высоте 31 километр в направлении Сан-Франциско.

На предупреждения и радиосигналы с американских кораблей он не реагировал.

Тогда адмирал лично забрался на мачту флагманского судна и произвёл серию

выстрелов из служебного пистолета марки «Кольт». В результате этого баллон был

сбит, а Рэйчел Левин представили к званию вице-адмирала.

«Слава Господу,

что в нашей стране есть настоящие мужчины – смелые, решительные, отважные,

такие, как Рэйчел Левин, – говорит представитель администрации президента Сэм Бринтон. – Никто не знает, каких бед мог бы натворить этот

китайский воздушный шар. Возможно, если бы ему удалось долететь до

Сан-Франциско, то этого прекрасного города уже бы не было на земле. В следующий

раз, когда китайские коммунисты решат запустить в сторону наших берегов

аэростат, пусть помнят, что на страже наших границ всегда стоят такие парни»

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