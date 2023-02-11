«Испытала шок, но адаптировалась» – французский экономист объяснил возвращение российской экономики к досанкционному уровню

Доклад МВФ о перспективах российской экономики, оказавшихся не столь мрачными, как ожидалось, вызывал ажиотаж в среде французских экспертов, пишет в статье для Marianne французский экономист Жак Сапир. Как выяснилось, Москва смогла адаптироваться к санкциям и её экономический рост может вскоре превысить показатели США и еврозоны, отмечает эксперт. Всё это заставляет задуматься об эффективности европейских санкций, которые вредят ЕС едва ли не больше, чем самой России, подчёркивает специалист.



AP

Публикация последних оценок состояния российской экономики, подготовленных Международным валютным фондом, вызвала определённый ажиотаж среди так называемых «телевизионных экономистов» Франции, пишет в статье для Marianne французский экономист Жак Сапир. Причина, на его взгляд, проста: эти оценки оказались «крайне далеки от апокалиптических прогнозов, которые можно было услышать прошлой весной и летом, предвещавших спад ВВП на 10 процентов и «крах» российской экономики». Теперь эксперты говорят, что спад экономики РФ в прошлом году составил 2,2%, а в 2023-м прогнозируют небольшой рост, который в 2024 году превысит показатели экономики еврозоны и Соединённых Штатов.

«Отсюда вопрос, повторяющийся вновь и вновь: были ли санкции неэффективными? К этому вопросу тут же добавляется ещё один: нанесла ли политика Европейского союза, отрезавшая континент от последнего из источников поставки дешёвой российской энергии, больший ущерб РФ или Европе?» — размышляет автор статьи.

На взгляд Сапира, эти цифры были в значительной степени предсказуемы. Как напоминает эксперт, сам он ещё в сентябре 2022 года оценивал спад российской экономики цифрами в диапазоне от 1,7% до 3%. По словам специалиста, цифры МВФ взяты не «с потолка», а основаны на тщательном изучении доступных данных, опубликованных как Росстатом, так и западными источниками. По словам Сапира, данные Росстата нельзя считать не заслуживающими доверия, поскольку любые манипуляции в этой сфере сразу привлекли бы к себе внимание. Кроме того, этими же данными оперируют российские власти и крупный бизнес, а Москва вряд ли стала бы вредить себе. «Просто российская экономика, пережив серьёзный шок, восстанавливалась относительно быстро», — делает вывод специалист.

Это заключение Сапир делает на основании нескольких показателей. Во-первых, влияние санкций было небольшим в большинстве отраслей экономики, за исключением производства легковых автомобилей. Так, в 2022 году спад промышленного производства составил от 0% до 0,3% по сравнению с 2021 годом. Об этом, в частности, свидетельствует динамика потребления электроэнергии. При этом сельское хозяйство и строительство продолжали развиваться. Спад производства наблюдался в основном в сфере услуг, в том числе в розничной торговле. Траты населения сократились как из-за снижения реальных доходов в результате инфляции в период с апреля по октябрь прошлого года (хотя позже они стабилизировались), так и в результате роста накоплений, вполне объяснимого на фоне опасений, вызванных новым положением дел, поясняет экономист.

Однако доля сферы услуг в российской экономике ниже (63%), чем во Франции или США (75-78%), что автоматически смягчило влияние санкций, пишет Сапир. Их эффект был компенсирован и другими факторами, такими как государственная политика поддержки бизнеса, а также способность российской экономики к адаптации, недооценённая большинством экспертов, отмечает автор. Меры, принятые для обхода санкций, начали приносить свои плоды с конца третьего квартала 2022 года. «Эта адаптация в сочетании с действиями правительства привела к оживлению промышленной активности с августа по сентябрь 2022 года», — поясняет специалист.

Всё это, на взгляд эксперта, должно побудить Запад задуматься о неэффективности санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российская торговля постепенно вернулась на уровень, существовавший до введения санкций, и произошло это не без помощи Китая, отмечает экономист. Сотрудничество с Пекином, в частности, позволило РФ увеличить импорт высокотехнологичных товаров по сравнению с периодом до начала украинского конфликта. «Таким образом, ожидать какого-либо «скрытого влияния» санкций на российскую экономику бесполезно», — заключает Сапир.