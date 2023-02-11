Xiaomi “перехватила” 50 миллионов пользователей Huawei

Лу Вэйбин, глава Xiaomi, заявил, что за последние три года компания Huawei потеряла порядка 80 миллионов пользователей из-за введенных США санкций. Об этом рассказал портал MyDrivers.

По словам бизнесмена, 50 миллионов бывших пользователей Huawei перешли на устройства Xiaomi, еще 20 миллионов – на Apple. 10 миллионов решили выбрать себе Honor. Неясно, как генеральный директор Xiaomi получил такую информацию. Он лишь упомянул, что Huawei постепенно восстанавливает свою силу на рынке смартфонов.

Вэйбин утверждает, что китайская Huawei по-прежнему ограничена санкциями, которые еще не отменены. Технической компании трудно получить новейшие технологии, поддерживающие стандарт связи 5G. Вейбинг также отметил, что на китайский рынок повлияет глобальное падение спроса на смартфоны. По данным Weibing, продажи в Китае упадут примерно на 13% по сравнению с показателями годичной давности.

Ранее сообщалось, что дочь Мэн Ваньчжоу станет следующим председателем совета директоров Huawei. Она была арестована в Канаде на три года, а затем вернулась на работу в корпорацию.