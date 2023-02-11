Выращиваем кабачки в квартире: секреты от дачников

Кабачки издревле используются в кулинарии. Эти овощи богаты витаминами и полезными микроэлементами. А из-за низкой калорийности они пользуются популярностью у сторонников здорового образа жизни и правильного питания. Аппетитные плоды добавляют во многие блюда, например, рататуй.

Увы, но наслаждаться источником витаминов круглый год довольно проблематично, во-первых, потому что наиболее полезны для организма молодые плоды, а во-вторых, зимой овощи становятся слишком дорогими.

Однако и эта проблема легко решается. Оказывается, кабачки можно выращивать дома прямо на подоконнике, причем круглый год. А помогут вам в этом полезные советы от дачник. В интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” огородник со стажем Александр Махов раскрыл свои секреты.

Итак, чтобы не ждать открытия дачного сезона, важно выбрать правильный сорт кабачков для выращивания в домашних условиях. Эксперт порекомендовал обратить внимание на скороспелый или ультраранний гибрид. В этом случае овощи будут более устойчивыми к перепадам температур.

По словам огородника, спешить с посадкой семян не стоит. Для начала нужно обернуть их марлей, замоченной в теплой воде, и оставить на несколько дней. Когда семена кабачков дадут корешки, можно заняться подготовкой емкости для выращивания.

Контейнер для овощей должен обладать отверстиями снизу. На его дно нужно насыпать дренаж и грунт. Высота емкости может варьироваться от 20 до 30 сантиметров. Однако над ним стоит установить ультрафиолетовую лампу, ведь овощи очень любят тепло.

Эксперт призвал заранее полить землю для рассады, после чего посадить семена на глубину двух сантиметров. Удобрить можно через пять дней, но не позже недели. Периодически землю нужно разрыхлять и поливать. Для опыления дачник порекомендовал потерять женский цветок об мужской, Урожай кабачков созреет через полтора – два месяца.