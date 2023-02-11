Flightradar24 зафиксировал полеты самолетов НАТО в июне над местами будущих взрывов на «Северных потоках»

Самолеты Военно-морских сил США и Германии регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока» в июне прошлого года, следует из анализа треков в архиве Flightradar24.

Согласно актуальной информации, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов, снижаясь до малых высот и практически в каждом полете выключая транспондеры, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 8 июня американский Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах «Северного потока» к северо-востоку от острова Борнхольм. Позднее его сменил немецкий разведчик P-3 Orion. Уже 9 июня американский Poseidon выполнил полеты северо-восточнее и восточнее Борнхольма.

Уже с 11 по 15 июня самолеты США Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, 16 июня полеты в районе случившегося впоследствии в конце сентября инцидента снова выполнил немецкий P-3 Orion.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что скорее всего самолеты НАТО в июне вели мониторинг и анализ обстановки вокруг газопроводов.

«Таким образом, они контролировали бы морскую акваторию на предмет наличия или отсутствия там судов, которые могли бы им помешать. Кроме того, мониторинг позволил бы принять быстро меры по эвакуации группы подводных диверсантов», – подчеркнул он.

Напомним, журналист из США Сеймур Херш в своей недавней публикации заявил, что американские военные водолазы на натовских учениях Baltops в 2022 году поставили под «Северные потоки» взрывчатку. Через несколько месяцев ее активировали норвежцы.

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