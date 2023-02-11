 

Экс-премьер Японии в своих мемуарах рассказал об отношениях России и Японии

11.02.2023, 10:30, Новости дня
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что периодом самых близких отношений РФ и Японии стал 2018 год, следует из мемуаров политика, опубликованных на этой неделе.

Так, Абэ перечислил несколько встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года, когда удалось договориться о нюансах решения проблем мирного договора.

Именно в этот период Япония и РФ были максимально близки, отметил Абэ. Этот диалог он назвал реальным шансом вернуть Японии острова Шикотан и другие мелкие территории, передает ТАСС.

Позже переговорный процесс замедлился, а причиной Абэ назвал предварительные условия со стороны РФ – признать Японией, что южная часть Курильских островов стала российской территорией. Также Абэ пытался убедить Москву в невозможности размещения американских войск на Курилах.

Ранее действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял о необходимости в ближайшее время восстановить гуманитарные обмены с Россией, касающийся южной части Курильских островов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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