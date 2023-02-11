Лауреат президентской премии рассказал о реакции Путина на дреды

Президент Владимир Путин никак не прокомментировал прическу лауреата президентской премии по науке для молодых ученых за прошлый год океанолога Александра Осадчиева, который носит длинные дреды.

По его словам, во время общения после награждаения президент не произнес «ни слова, ни полслова» насчет прически Осадчиева, а служба протокола, охрана в Кремле, и все остальные работники были максимально корректны и вежливы, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой…Тема дредов в принципе не затрагивалась», – отметил ученый.

Осадчиев добавил, что считает «прогрессивным, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов».

Напомним, в День российской науки, глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами.

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