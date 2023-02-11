Почему у Бузовой надулся живот? – Личное мнение

Ольга Бузова внезапно показала крупным планом свой живот, и все ахнули.

Вот живот:



Фото: Соцсети

«Счастье внутри меня. Тем временем у нас уже восьмой съемочный день. Так хочется вам все рассказать», — объявила Бузова.

Что, неужели Бузова съела три лишних пирожка и запила газировкой?

Чем известна Бузова — многие забывают об этом.

Купит, бывает, себе корзины цветов и скачет между ними, изображая романтику. Кто подарил цветы? Для кого романтические скачки по дому? Неизвестно.

А то и в больницу Бузова соберётся. Сделает трагическое лицо, покажет лекарства. Лежит, значит, болеет. А потом едет домой.

Чем болела? Как спасли? Неизвестно.

Вот этим, собственно, и известна Бузова — неизвестно чем.

Так и с животом, я думаю — выпятила его и назвала плотный обед счастьем. Все снова заговорили про гОленьку, а ей только это и надо.

Что качается беременности, так нет её. Если б был такой повод, то Бузова бы его тут же вывалила. Ну а надуть живот воздухом — много ума не нужно.

У меня одна подруга тоже умела живот надувать. Выйдет на улицу, живот надует и идёт. Все встречные улыбаются, дорогу уступают. Зачем, спрашиваю её. Ну, говорит, не знаю — просто приятно.

А вы так делали? Зачем?

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