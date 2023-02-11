Метастазы воровства — в США мошенничество поразило многие программы льгот для американцев

Мошенники и киберпреступники научились использовать слабости американских государственных программ помощи населению, которые не защищены должным образом, пишет The Hill. В итоге они разворовывают до 15% их бюджета, что проходит даже незаметно для самих чиновников. А сказывается такое мошенничество на простых американцах, которым приходится из-за этого даже голодать.



AP

В своём обращении к конгрессу президент США Джо Байден объявил о намерении принять серьёзные меры по борьбе с мошенничеством в государственном секторе. Он заявил, что каждый доллар, вложенный в предотвращение мошенничества, принесёт американскому народу десятикратную отдачу, пишет обозреватель The Hill Хейвуд Тальков.

Самые главные и важные американские государственные программы систематически разворовываются, пишет автор статьи. Он отмечает, что в течение 14 лет занимался защитой государственных учреждений от мошенников, киберпреступников и злоумышленников.

«Уровень мошенничества стал настолько наглым, что игнорировать его невозможно», — пишет автор. Например, во время пандемии в некоторых штатах были случаи, когда количество лиц, обращающихся за пособием по безработице, превышало численность совершеннолетнего населения. «Мы сталкиваемся с таким распространённым мошенничеством в многочисленных программах, что мы уже не возмущаемся и не удивляемся этому. Нормализация этой ситуации стала нашей ахиллесовой пятой», — пишет автор.

«Каждую неделю тысячи самых незащищённых граждан США идут в продуктовый магазин, а когда добираются до прилавка, обнаруживают, что их карта с пособием пустая. Можете ли вы представить себе страх и опустошение, которые они испытывают, когда обнаруживают, что их спасательный круг — государственное пособие, которое не даёт им голодать, — украли? Вы можете себе представить, что вы не можете поесть? Можете ли вы представить, как вы проводите дни или недели, разбирая бюрократический кошмар, пытаясь восстановить свои льготы, а в следующем месяце их снова могут украсть?» — вопрошает автор статьи.

Он пишет, что «мошенничество — это не только проблема налогоплательщиков и федерального бюджета, но оно разрушает жизни людей. Несмотря на это, наше правительство, похоже, пренебрегает срочностью ситуации и не предпринимает необходимых шагов для её исправления».

Он отмечает, что, например, банки используют последние технологии для предотвращения мошенничества, а государственные программы при этом не более безопасны, чем 20 лет назад. В итоге «эпидемия мошенничества» может парализовать способность американского правительства работать. Уже сейчас, по разным оценкам, мошенниками разворовывается до 15% бюджета государственных программ США, и дальше будет больше, предупреждает автор статьи.

Правительство стало главной мишенью мошенников «из-за его устаревших систем и процессов, огромных ресурсов и отсутствия ответственности». При этом во многих госструктурах уверяют, что у них разворовывается менее 1% денег, что, по словам автора статьи, «статистически невозможно». Такой показатель может быть только там, где не могут собрать точные данные.

Автор статьи сам при помощи специалиста проник в группы киберпреступников, которые занимаются таким воровством. И они получили важную информацию по этому поводу, в том числе у них есть скриншоты, показывающие, как мошенники торгуют инструкциями по взлому государственных программ, видео дипфейков, которые используются для обхода систем распознавания лиц, доказательства массовых продаж личной информации американцев мошенникам, а также свидетельства роста числа поддельных удостоверений личности с целью обмана программ. «Данные показывают, что реальность такова: мы ежегодно теряем до половины нашего военного бюджета из-за мошенничества. Многое из этого остаётся совершенно незамеченным или игнорируется», — делает вывод автор.

Автор статьи полагает, что если бы сворованные деньги можно было вернуть в бюджет, то ими можно было бы оплатить услуги по уходу за детьми для каждой семьи в США, вдвое сократить расходы на обучение в колледже, практически отменить налог с продаж или налог на имущество. «Для 41 миллиона американцев, которые борются с голодом и отсутствием продовольственной безопасности, мы могли бы поставить еду на стол навсегда».

По данным правоохранительных органов, часть этих сворованных денег даже используется для финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков, покупки оружия, торговли людьми и сексуального рабства детей. «Правительство США может непреднамеренно стать единственным крупнейшим источником финансирования глобальных киберпреступных группировок, а мы даже не осознаём этого». И это не просто проблема «пандемии мошенничества» — оно «дало метастазы» и теперь касается почти любой государственной программы.



Американское правительство имеет дело с гораздо большим количеством денег, чем любой отдельный банк, но прилагает лишь малую часть усилий для их защиты. Поэтому автор статьи в The Hill настаивает на том, что киберпреступления нужно отслеживать, расследовать и предотвращать при помощи новых технологий.