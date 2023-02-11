 

Был «Потёмкинский», стал «Гетманский» – в Одессе решили дерусифицировать хлеб

11.02.2023, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одесский хлебозавод №4 принял решение о переименовании батона «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», в пресс-службе предприятия сообщили, что продолжат проводить дерусификацию названий товаров, которая началась ещё в 2014 году.


Telegram

В рамках дерусификации Одесский хлебозавод №4 переименует батон «Потёмкинский» в «Гетманский». Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Компания «Одесский хлебозавод №4» сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был ещё в 2014 году. Спасибо за замечания, и проводим работу по смене названия батона «Потёмкинского» на батон «Гетманский», — говорится в сообщении компании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Птицеслов Мандельштама

04.09.22 / В РФ создан скоростной беспилотник «Ослик», заменяющий вертолет

03.01.23 / Мнение: Царские библиотеки и советские вузы

09.12.22 / Коммунальщики не хотят вывозить сугробы после уборки петербургских улиц

31.05.21 / Египет раскрыл подробности смерти бывшего шефа разведки Украины

24.05.21 / Первый взгляд на Volkswagen Taigun

06.07.21 / «Адмирал Кузнецов» останется в Дубае до окончания переговоров по «ОПЕК+»

11.01.21 / Умерев на 30 минут, женщина увидела «духов», предсказавших смерть ее сына

12.01.22 / В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о возможном госперевороте в Узбекистане

18.09.21 / Глава Центрального командования ВС США оштрафован на 35 долларов за ракетный удар по гражданским в Кабуле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика