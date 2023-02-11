 

ООН признала российский экспорт удобрений жизненно важным

11.02.2023, 9:27, Разное
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что РФ должна продолжать экспортировать удобрения в рамках “продовольственных сделок”, чтобы противостоять угрозам глобальной продовольственной безопасности. Ребекка Гринспен, генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию, и ее команда тесно сотрудничают со всеми соответствующими сторонами, чтобы сгладить процесс и обеспечить это.

Дюжаррик заявил, что это является частью соглашения и имеет решающее значение в контексте глобальных усилий по борьбе с угрозами продовольственной безопасности. Представители России, Турции и Украины подписали соглашение по зерну 22 июля 2022 года. Оно позволяет экспортировать украинское продовольствие, зерно и удобрения через Черное море, из Одессы и еще трех портов. Координация движения судов возложена на Объединенный координационный центр (ОКЦ) в Стамбуле.

Хотя срок действия соглашения истекал 18 ноября 2022 года, оно было автоматически продлено на 120 дней, так как ни одна из сторон не возражает. Хотя Министерство иностранных дел РФ заявило, что возражений не было, оно отметило, что РФ допускает технические продления “Черноморской инициативы”. Эта сделка является частью общего пакета, включающего разблокирование российского экспорта продовольствия и удобрений, хотя в Москве говорят, что именно это и не было сделано. В ООН, в свою очередь, заверяют, что ограничения будут сняты.


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