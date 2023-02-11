 

Астрологи рассчитали дату наступления коммунизма

11.02.2023, 9:33, Разное
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Федеральный институт альтернативных практик и перспективных решений сообщил, что завершил проект, над которым он работал в прошедшие десять лет.

По мнению учёных, крах СССР был предопределён из-за напрасных надежд на наступление коммунизма в 1980 году.

Учёные считают, что наступление коммунизма может произойти исключительно в момент Большого Парада Планет, включая затерянную Девятую, а такое случается не чаще, чем раз в миллион лет. Поэтому и прогноз Никиты Хрущёва о скором торжестве советского строя оказался напрасным.

– Дуболомы в руководстве страны принесли очень много вреда нашему народу. Они объявили антинаучными уважаемые во всём мире дисциплины, такие как генетика и кибернетика, к сожалению и астрология попала в этот список, – поясняют в пресс-службе. – А ведь именно астрологи в своё время помогли Сталину подготовиться к войне: например, они указывали на потенциальных предателей, составляя их натальные карты.

После увольнения всех астрологов, которые работали на Сталина, компетентных предсказателей на руководящих постах не осталось. Советские чиновники действовали наугад и дарили людям напрасные надежды. По словам экспертов, коммунизм не мог наступить в 1980 году хотя бы потому, что весь этот год Меркурий находился в знаке Козерога, а такое положение абсолютно исключает какие-либо крупные изменения к лучшему.

– Наступление коммунизма может произойти исключительно в момент Большого Парада Планет, включая затерянную Девятую, а такое случается не чаще, чем раз в миллион лет. Когда такое событие произошло в прошлый раз, человечество вступило в эпоху первобытного коммунизма, – считают звездочёты.

В результате светлого коммунистического будущего нам придется ждать ещё около 46000 – 47000 лет. Затем все народы объединятся в одну большую семью и вместо бесконечных сражений друг с другом направят все силы на покорение дальнего космоса, где и встретят свой конец.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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