Что делать при болях в спине и пояснице?

Боль в спине – недуг XXI века. По данным ВОЗ (Всемирная

организация здравоохранения) боль в спине – одна из самых частых причин

обращения за помощью к врачу. Около 80% людей хотя бы раз испытывали этот

симптом. Однако, до специалиста доходят только 35-40% от общего числа больных,

остальные лечатся самостоятельно и чаще всего усугубляют картину заболевания.

Причины для дискомфорта в спине различны. Для удобства их

разделили на две большие группы: специфические и неспецифические.

О том, как от них избавиться, “Дни.ру” рассказал мануальный терапевт клиники “Софиатрия”

Альберт Едзиев.

Альберт Едзиев. Фото: личный архивСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ

К ним относятся боли, вызванные внутренними органами,

опухолями, поражением сосудов, которые часто отражаются на спину. От общего

количества это около 2-5%. Например, при язве желудка человек может чувствовать

дискомфорт в области грудопоясничного перехода, а при стенокардии – в области

грудного отдела. Пациент может ошибиться в постановке диагноза самому себе, начать

лечить спину самостоятельно, что может привести к непоправимым последствиям.

Вот почему так важно обратиться к доктору и пройти комплексное исследование с

последующим грамотным лечением.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ

К ним относят скелетно-мышечную боль. Чаще всего она связана

с поражением мышц, суставов, связок позвоночника и межпозвоночными дисками. Все

эти изменения в позвоночнике являются следствием неправильного “использования”

нашего опорно-двигательного аппарата. Как правило, к патологии приводят либо чрезмерные

нагрузки (у спортсменов, людей связанных с поднятием и перемещением тяжестей),

либо у людей, у которых нет физической активности совсем.

“Рекордсмен” по появлению боли в спине и дистрофическим

изменениям является пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Выдерживая

каждый день колоссальную нагрузку, он чаще всего страдает от перенапряжения.

Особенно подвержены патологическим изменениям межпозвонковые диски. Именно они

являются причиной серьезного заболевания – межпозвоночной грыжи, которая

сопровождается нестерпимой болью в ягодице и по ноге, ощущением “натянутой

струны” в нижних конечностях, выпадением чувствительности (онемением) участка

кожи. Причина – это сдавление нервного корешка массой грыжи, приводящее

к сильнейшему воспалительному процессу. Этот недуг лечится долго и может

перерасти в хроническую стадию и периодически давать о себе знать при

переохлаждении поясницы или при чрезмерной нагрузке на этот отдел. Вот почему

так важно заниматься профилактикой заболеваний опорно–двигательного аппарата, в

частности заболеваниями позвоночника.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ СПИНЫ

1. Адекватная физическая активность

Вроде самый очевидный факт – движение это жизнь. Однако не

все относятся к этому серьезно. А ведь именно во время дозированных нагрузок

наша спина “питается” Улучшается кровообращение, устраняются застойные

явления, повышается настроение. Лучше всего для физической активности подойдет

ЛФК (лечебная физическая культура) и скандинавская ходьба. Интересный факт – в

межпозвонковых дисках нет сосудов, они питаются только за счет диффузии, то

есть проникновения микроэлементов из окружающих тканей. Диски, как насосы,

сжимаются и разжимаются, “закачивая” в себя питательные вещества только когда

вы двигаетесь. Вот почему так важно, имея сидячую работу, раз в 15-20 минут

встать и немного походить по комнате или офису. При ходьбе так же удаляются

продукты распада. Поэтому правильная “гигиена” спины увеличивает срок службы

нашего позвоночника и улучшает качество жизни.

2. Отслеживание необходимых микроэлементов и

витаминов

В частности это витамин D, кальций, магний. Эти вещества

помогут позвоночнику адекватно переносить нагрузки.

3. Своевременное обращение к специалисту

Доктор, исходя из симптомов, может рекомендовать вам массаж,

мануальную терапию, направить на дополнительные исследования (МРТ, КТ и т.д.).

Скорректировать постановку стопы стельками для правильной биомеханики.

Если все же боль в спине появилась внезапно и посетить врача

не получается по ряду причин, вам помогут несколько групп препаратов, а именно:

Нестероидные противовоспалительные средства

(НПВС). Эти лекарства снимают воспаление и, как следствие, устраняют болевой

синдром.

Миорелаксанты центрального действия. Препараты,

расслабляющие мышцы и снимающие спазм.

Очень важно устранить воспаление в острой стадии, чтобы

проблема не стала хронической. Также по возможности возьмите больничный.

Переносить боль в спине на ногах довольно опасно.