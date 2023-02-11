 

Французский политик Филиппо заявил, что ЕС и Зеленский могут спровоцировать третью мировую войну

11.02.2023, 9:11, Новости дня
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Действующие лица Евросоюза и в частности президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать третью мировую войну, выразил мнение французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

В своих соцсетях он отметил, что Зеленский и ЕС «устроили на этой неделе свой безответственный цирк», который способен привести страны к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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