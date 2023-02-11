Аргентина начала отзывать получивших после рождения детей ВНЖ россиян

Миграционная служба Аргентины приостановили и начала отменять действие вида на жительство россиян, которые получили его в связи с рождением ребенка, однако не остались жить в этой стране, сообщила в эфире телеканала C5N национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

По ее словам, это происходит из-за того, что ребенок в таком случае является аргентинцем, однако взрослые проводят больше времени за пределами Аргентины, чем внутри страны, передает РИА «Новости».

Кариньяно пояснила, что в случае, если в суде будет рассматриваться дело о гражданстве человека, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, так как некий человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

«В случае, если суд хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело», – сказала директор службы.

Тем временем проживающие в Буэнос-Айресе россияне собрались у здания правительства в поддержку беременных соотечественниц, которые застрявших в аэропорту.

По информации корреспондентов, возле здания правительства собрались 14 человек, у некоторых в руках плакаты с лозунгом «Быть беременной – это не преступление». Россияне также собрали необходимые вещи для беременных, которые находятся в аэропорту.

«Жуткая ситуация, так нельзя. То, что происходит в аэропорту, это нонсенс. Аргентина же самая гостеприимная в мире страна, это страна мигрантов», – рассказал очевидец Александр.

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