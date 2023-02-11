 

В ДНР сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки был ранен человек

11.02.2023, 9:11, Новости дня
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Один человек пострадал из-за обстрелов ДНР украинскими военными за минувшие сутки, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

В Telegram-канале штаба указано, что с 00.00 10 февраля до 00.00 11 февраля из-за обстрелов ВСУ получил ранения один мирный житель.

Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими войсками Кременной в ЛНР пострадали семь мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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