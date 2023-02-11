Число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Количество жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665человек, информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно последним данным, в 11 провинциях из-за землетрясений погибли 20 тыс. 665 человек, спасены 80 тыс. 88 человек, эвакуированы из зоны катастрофы 92 тыс. 697 человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет