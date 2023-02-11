Число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек

Количество жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665человек, информирует Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно последним данным, в 11 провинциях из-за землетрясений погибли 20 тыс. 665 человек, спасены 80 тыс. 88 человек, эвакуированы из зоны катастрофы 92 тыс. 697 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

—