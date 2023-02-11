 

В Кении нашли древнейшие каменные орудия, но создали их не люди

11.02.2023, 9:13, Разное
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Археологи в Кении откопали некоторые из древнейших каменных орудий, когда-либо найденных, но кто ими пользовался, остается загадкой.

На снимках, предоставленном проектом палеоантропологии полуострова Хома, показан скелет ископаемого бегемота и связанные с ним олдованские артефакты на раскопках Ньяянга на юго-западе Кении в июле 2016 года.

Ранее ученые предполагали, что наши прямые предки были единственными изготовителями инструментов. Но два больших ископаемых зуба, найденных вместе с инструментами на кенийском участке, принадлежат вымершему родственнику человека, известному как парантроп. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Это лишний раз доказывает, что наши прямые родственники по линии Homo, возможно, были не единственными технически подкованными существами в каменном веке, сказал автор исследования Рик Поттс из Смитсоновского института.

– Эти зубы открывают удивительную загадку – реальный вопрос о том, кем были эти самые ранние изготовители орудий труда? – сказал Поттс. Исследователи сообщают, что орудия датируются примерно 2,9 миллиона лет назад, когда ранние люди использовали их для разделки бегемотов.

В Кении были найдены более старые каменные орудия, датируемые примерно 3,3 миллиона лет назад, задолго до появления наших собственных предков Homo. Эти орудия были немного проще и до сих пор были найдены только в одном месте, сказала археолог Шеннон Макферрон из Немецкого института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Последнее открытие совпадает с гораздо более масштабной традицией, известной как олдованский инструментарий. Поттс сказал, что такие же орудия появляются по всей Африке и за ее пределами в течение более миллиона лет доисторической истории, показывая, что они действительно прижились среди ранних людей.

Они держали камень в одной руке и ударяли по нему другим камнем, откалывая тонкие, острые как бритва чешуйки, объяснила антрополог Кэти Шик из Института каменного века в Индиане.

По словам ведущего автора антрополога Томаса Пламмера из Квинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, с помощью камней и обломков древние люди могли резать и дробить различные материалы. А найденные в Кении инструменты, вероятно, самые древние олдованские орудия, давали преимущество в питании.

Место, известное как Ньяянга, представляет собой пышный холмистый ландшафт на берегу озера Виктория. С момента начала раскопок там в 2015 году исследователи обнаружили множество артефактов и костей животных, а также два зуба парантропа.


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