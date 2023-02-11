 

На фоне массированных ударов по Украине пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура

11.02.2023, 9:10, Новости дня
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От гуманитарных сотрудников ООН в Украине сегодня поступили сообщения о массированных ударах по нескольким целям, в результате которых пострадали гражданские лица и была повреждена энергетическая и другая инфраструктура, сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Война в УкраинеВвиду сегодняшней масштабной атаки России на украинские города с использованием ракет и беспилотников, Генеральный секретарь ООН вновь подчеркнул, что любые нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

– Только в Харькове около 150 тысяч домохозяйств и предприятий остались без электричества, о чем нам сообщают местные власти. В Запорожье, на юго-востоке, также были нарушены электроснабжение и отопление. Город подвергся одной из самых интенсивных атак, в результате которой, по словам городской администрации, была повреждена энергетическая инфраструктура и другие объекты», – сказал Дюжаррик.

Он сообщил, что очередная автоколонна с гуманитарной помощью, включая медикаменты, гигиенические наборы и лампы на солнечных батареях, отправилась сегодня в населенный пункт Очеретино Донецкой области, в 18 км от линии фронта. Около 3 600 человек, в том числе около 200 детей, остались в селе, в котором до войны проживало более 23 тысяч человек. У жителей нет газа с февраля прошлого года, а доступ к воде и электричеству ограничен.

Дюжаррик также отметил, что во многих селах, в том числе находящихся под контролем Российской Федерации, нет медицинского обслуживания. Агентства ООН прилагают усилия к тому, чтобы оказать им необходимую помощь.

Черноморская инициатива по зерну

Координатор ООН по Черноморской инициативе Абдулла ад-Дашти вчера завершил трехдневный визит в Анкару, где он встретился с высокопоставленными правительственными чиновниками и членами дипломатического сообщества, включая представителей сторон, участвующих в Инициативе.

Ад-Дашти выразил признательность за то, что правительство Турции продолжает поддерживать реализацию Инициативы, даже после разрушительных землетрясений, которые страна пережила в минувший понедельник.

Координатор подчеркнул, что уже более 20,6 млн тонн зерна и продуктов питания были вывезены из украинских портов и что спрос на экспорт остается высоким. Он также отметил, что Инициатива продолжает способствовать снижению мировых цен на продовольствие. В 2022 году они достигли рекордно высокого уровня.

Он также заявил, что Инициатива позволяет экспортировать удобрения, в том числе аммиак, из украинских портов, и отметил усилия ООН по содействию этому экспорту.

Ад-Дашти подчеркнул необходимость продления Инициативы – срок ее действия истекает 18 марта.


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