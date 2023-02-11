 

Более 14 млн американцев живут вблизи источников канцерогенных газов

11.02.2023, 8:35, Разное
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Как показало исследование, выбросы бесцветного канцерогенного газа, производимого при стерилизации медицинского оборудования, представляют риск более чем для 14 миллионов американцев, проживающих в радиусе пяти миль от источников таких выбросов. При этом коммерческие стерилизаторы зачастую находятся в зданиях, совершенно не похожих на промышленные или научные объекты, и многие люди даже не догадываются, что они живут или работают рядом с потенциальным источником опасных загрязнений, пишет The Hill.


Pixabay

Более 14 миллионов американцев живут в пределах пяти миль от объектов, выбрасывающих бесцветный канцерогенный газ. Причём проблема усугубляется тем, что зачастую на этих объектах происходят неконтролируемые выбросы, образующиеся случайно из-за протекающих клапанов или некорректной работы оборудования. А поскольку многие объекты не выглядят как промышленные, люди часто даже не догадываются, что они живут или работают рядом с потенциальным источником опасных загрязнений, пишет The Hill.

Согласно отчёту, опубликованному во вторник группой исследователей, канцерогенный оксид этилена в основном выбрасывается стерилизаторами медицинского оборудования. И, как правило, такие стерилизаторы расположены в зданиях, совершенно не похожих на промышленные или научные объекты. Чаще всего они выглядят как обычные склады и не вызывают никаких подозрений, пояснила в интервью The Hill Дарья Минови, возглавлявшая работу над отчётом.

Это особенно касается коммерческих стерилизаторов, подчеркнула она: «Коммерческие стерилизаторы часто выглядят просто как большие склады. У них нет больших дымовых труб, и непонятно, что именно происходит внутри такого объекта, а поскольку оксид этилена, конечно, бесцветный газ, то вы можете даже не знать, что он там выбрасывается», — рассказала Минови в интервью The Hill.

Поэтому люди часто даже не знают, что живут с ними по соседству, отметила эксперт. По её словам, проблема усугубляется тем, что многие выбросы являются так называемыми неконтролируемыми выбросами, которые образуются непреднамеренно из-за протекающих клапанов или сбоев в работе оборудования. 

Группа экспертов проанализировала 104 расположенных в США объекта, которые являются источниками выбросов канцерогенного оксида этилена, и выяснила, что около 14,2 миллионов человек проживают в радиусе пяти миль от одного из них. Кроме того, в этой зоне находится более 10 тыс. школ или других других детских учреждений, пишет The Hill.

По словам экспертов, расположенные рядом с детскими учреждениями объекты представляют особую опасность. Дело в том, что оксид этилена является «мутагеном» — это означает, что его вдыхание может повредить ДНК клеток человеческого организма, а клетки детей делятся быстрее, чем у взрослых, поясняется в статье.

Было определено в общей сложности 12 населённых пунктов, которые эксперты назвали наиболее опасными, поскольку там жители подвергаются воздействию как минимум сразу двух коммерческих стерилизаторов, расположенных в пределах десяти миль. В ходе исследования также выяснилось, что наиболее негативному влиянию подвергаются районы проживания национальных меньшинств и людей с самыми низкими доходами, говорится в статье. 

При этом наиболее критическая ситуация, по мнению исследователей, сложилась в Пуэрто-Рико: там было обнаружено семь коммерческих стерилизаторов, расположенных так, что в радиусе пяти миль от них проживает в общей сложности 413 тыс. человек — это составляет более 10% от всего населения острова, насчитывающего чуть более 3 миллионов человек, сообщает The Hill. Кроме того, большое количество аналогичных объектов находится в американских штатах Калифорния и Техас, которые являются самыми густонаселёнными.

Предполагается, что Агентство по охране окружающей среды в этом месяце примет новые правила, которые позволят сократить нормы допустимых выбросов для коммерческих стерилизаторов. Однако это поможет лишь частично решить проблему, предупреждают эксперты, поскольку существуют и другие источники загрязнений.

«Существует шесть или семь других видов объектов, также выбрасывающих в атмосферу оксид этилена, которые всё ещё нуждаются в обновлении стандартов», — подчеркнула Минови в интервью The Hill. По её словам, в число таких опасных объектов, кроме коммерческих стерилизаторов, входят и больничные стерилизаторы медицинского оборудования, а также расположенные на территории США различные заводы по производству органических химикатов.


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