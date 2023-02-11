 

“Прогресс МС-22” доставит более 2,5 тонн грузов для МКС

11.02.2023, 8:30, Разное
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Транспортный грузовой корабль для грузовых кораблей “Прогресс МС-22” доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонн груза. Об этом пишет “Интерфакс” со ссылкой на Роскосмос.

В ведомстве заявили, что грузовой космический корабль пристыкуется в 11:47 по московскому времени в субботу. “Прогресс МС-22” планируется пристыковать к модулю “Звезда” российского сегмента станции. Будет использована автоматическая стыковка, контролируют ее процесс специалисты подмосковного ЦНИИмаш. Ожидается, что “Прогресс МС-22” совершит 34 оборота вокруг Земли до стыковки и доставит на МКС 720 килограммов заправочного бензина, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота и 1 354 кг оборудования, которое включает в себя ресурсное оборудование, необходимое для российских сегментов станции.

Роскосмос ранее сообщал, что первый российский ракетный запуск был осуществлен в 2023 году.


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