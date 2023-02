Анатомия обстрела: Удар российской реактивной артиллерии по Николаеву

4 апреля 2022 года российская реактивная артиллерия нанесла удар кассетными боеприпасами по украинскому городу Николаев. В ночь с 3 на 4 апреля под обстрел попали торговый центр «Фуршет» и близлежащая городская больница. Местные СМИ опубликовали кадры последствий в своих Telegram-каналах около полуночи. В 8:03 утра 4 апреля очевидцы сообщили украинскому сайту Prestupnosti.net об ущербе, который был нанесен жилым кварталам в Заводском районе. Позже, во второй половине дня 4 апреля, последовал второй обстрел, который пришелся по торговому району и детской больнице. Оба были расположены в густонаселенных жилых районах. По данным прокуратуры Николаевской области, в результате обстрелов 12 человек погибли и 41 получил ранения.

После обстрелов в социальных сетях начали появляться видео пусков ракет. Те, кто загружали видео, утверждали, что ракеты летели в сторону Николаева. Тщательное изучение одного из этих видеороликов позволило Bellingcat* подтвердить место пусков ракет, которые, вероятно, и попали днем по торговому району и детской больнице. Пока неясно, имело ли это место пуска и ракетные установки отношение к обстрелу, который имел место рано утром в тот же день.

Наша геолокация говорит о том, что удар был нанесен российскими войсками из района вблизи реки Ингулец на севере оккупированной Россией Херсонской области; хронолокация (определение времени съёмки) тех же видеозаписей указывает на то, что один из пусков, вероятно, был осуществлен всего за несколько минут до того, как раздались дневные взрывы в торговом районе и детской больнице.

Этот удар был одним из десятков, нанесенных по портовому городу в течение весны и лета 2022 года, после того, как российские войска из оккупированного Крыма стремительно прошли через юг Украины и были остановлены украинской армией буквально на окраинах Николаева. Это произошло всего через несколько дней после того, как 29 марта российская крылатая ракета уничтожила здание администрации региона, в результате чего, по словам украинских чиновников, погибли 12 человек.

Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким чудом не оказался на своем рабочем месте во время этой атаки. По оценке Кима, к тому времени, как в ноябре украинская армия вернула Херсон, в Николаеве оставались около 200 000 из 470 000 жителей.

Последствия

Как только появились новости об обстрелах 4 апреля, появились кадры, показывающие масштабы разрушений. Местные жители делились видео и фотографиями в социальных сетях. Эти источники указывают, что большинство жертв в тот день, по-видимому, были сосредоточены в торговом районе, где люди работали и делали покупки. В этом месте также была остановка общественного транспорта.

The paediatric hospital shown in this surveillance footage is about 800m from another attack in Mykolaiv yesterday that killed multiple people near a shopping strip at 46.943047, 32.055330: https://t.co/iV07BMbjYY https://t.co/4hAqMu4hGO pic.twitter.com/dsJnk61MMy

— Jake Godin (@JakeGodin) April 5, 2022

Кадры с камер наблюдения из детской больницы впервые появились в Сети на следующий день после обстрела в Telegram-канале Виталия Кима, который поделился ими в 13:58 по местному времени. Затем они были широко распространены каналом местного отделения украинской медиа-сети «Суспильне». Видеозапись показала, что суббоеприпасы, которые отделяются от ракеты вблизи места удара и разбрасываются над районом цели, попали в больницу около 15:30, согласно временной метке камеры видеонаблюдения. 8 апреля главный врач Александр Плиткин сообщил журналистам николаевского телеканала «ТРК МАРТ», что никто в больнице не пострадал физически, но здание получило внешние повреждения, фотографии которых также опубликовали фотокорреспонденты NPR.

This video, with a date and timestamp consistent with the @MSF_Ukraine report, shows an impact at the paediatric hospital.https://t.co/iz9XqOpMzK https://t.co/kO0MYUvRms pic.twitter.com/ea3ckTphGj

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 5, 2022

Хронометраж этих видеоклипов дал представление о том, когда именно в тот день ракеты попали в центр Николаева. Но откуда они прилетели?

Траектория

Заявления людей, которые были свидетелями нападений, дают некоторые зацепки относительно направления прилета ракет.

5 апреля глава миссии организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF) в Украине Мишель-Оливье Лашарите заявил, что «в течение примерно 10 минут в непосредственной близости от наших сотрудников прогремело несколько взрывов». Сотрудники международной медицинской благотворительной организации в это время посещали городскую онкологическую больницу.

В треде в Твиттере, посвященном тому же инциденту, представительство MSF в Украине заявило, что их команда находилась примерно в 300 метрах от детской больницы и увидела небольшие отверстия в земле, которые, возможно, указывали на применение кассетных боеприпасов.

The team reported that the regional paediatric hospital, about 300 m away, was also hit. No large crater was visible. In the wake of the explosions, they saw numerous small holes in the ground, scattered over a large area. This could be consistent with the use of cluster bombs.

— MSF Ukraine (@MSF_Ukraine) April 5, 2022

Как ранее сообщали Bellingcat, после начала полномасштабного российского вторжения жители Украины по всей стране задокументировали остатки кассетных боеприпасов. Такие боеприпасы разбрасывают над целью большое количество суббоеприпасов меньшего размера, которые затем взрываются на большей площади, увеличивая вероятность жертв.

Небольшие отверстия в земле, упомянутые MSF, являются характерным признаком использования этого оружия, как и остатки ракет, которые их доставили.

Несколько видео и фотографий из Николаева, которые появились в местных Telegram–каналах после взрывов, содержали еще более важные улики – такие как остатки ракетных двигателей, суббоеприпасов, ракетных и боевых частей ракет.

Эти остатки соответствовали 300-миллиметровой кассетной ракете типа 9М55К, которая, как выяснили Bellingcat, после начала полномасштабного российского вторжения стала одной из наиболее часто используемых. Эти ракеты запускаются 300-мм пусковыми установками, такими как реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч».

Источники, по часовой стрелке слева направо: Телеграм-канал «”Новости Николаева» (архивная копия), аккаунт Виталия Кима в Telegram, Телеграм-канал «Новости Николаева», Телеграм-канал «Суспильне Николаев», Телеграм-канал «Новости Николаева», “сайт Prestupnosti.Net

Мы геолоцировали снимки, появившиеся в Сети сразу после взрывов, на которых присутствуют такие обломки, и нанесли их на карту Google, показывающую расположение пострадавших районов и концентрацию огня в центре Николаева.

Эти места ударов, а также места падения ракетной и боевой части ракеты, располагались вдоль оси с северо-запада на юго-восток.

Мы провели линию от места падения ракетной части до места падения боевой части. Другую линию мы провели посередине предполагаемой зоны поражения. Линии не претендуют на то, чтобы охватывать всю зону поражения, поэтому небольшое количество мест попаданий, таких как детская больница, находятся на отдалении от них.

Затем мы использовали эти прикидки, представленные двумя красными линиями, чтобы сузить круг поисков траектории полета снарядов. Эти линии пересеклись там, где была геолоцирована упавшая ракетная часть. Определив вероятный тип боеприпаса и пусковой установки, мы нарисовали вокруг центра города круги диаметром 70 и 90 километров, что, согласно сайту российского государственного предприятия «Рособоронэкспорт», соответствует максимальной дальности полета 300-мм кассетных ракет.

Соответственно, ракеты, которые поразили Николаев в тот день, скорее всего, были запущены откуда-то из выделенного красным конуса на карте ниже.

Поиск места пуска

Поскольку район между Николаевом и Херсоном был зоной активных боевых действий, возможно, имели место перемещения реактивной артиллерии, которые не были зафиксированы в открытых источниках. Однако информация об одном из пусков все же попала в открытый доступ.

После того, как 4 апреля появились новости об обстрелах, в интернете появились видеоролики, на которых, как сообщалось, были показаны пуски ракет реактивных систем залпового огня в районе между Николаевом и оккупированным Россией Херсоном. На

некоторых видеороликах, размещенных в Telegram-каналах 4 апреля, показаны пуски из северных пригородов Херсона в направлении Николаева. Однако они были сняты накануне, поскольку они появились в Сети вскоре после полуночи, но на них запечатлен этот район в светлое время суток. Поэтому, определяя место пуска для обстрела, который произошел позже в тот день, мы проигнорировали эти видеозаписи.

Другие видеозаписи, появившиеся позже в тот же день в популярном телеграмм-канале «Хуевый Херсон», были быстро удалены. Они были заархивированы Bellingcat до их удаления.

Однако некоторыми из последних поделились третьи лица, и поэтому они остались в Сети. Например, в 17:33 4 апреля пророссийский Telegram-канал Vvoenkor опубликовал два опубликованных ранее видеоролика со словами «Мощные российские РСЗО ”Смерч” или “Ураган” поразили противника со стороны Херсона в направлении Николаева».

На одном из видеороликов были показаны два здания, расположенные ниже камеры, с солнечной панелью на переднем плане. Оператор, по-видимому, стоял на улице в селе, что мы позже определили с помощью спутниковых снимков. Ракетная установка была видна на заднем плане, на вершине холма по другую сторону долины от камеры. Ее силуэт напоминает обычную РСЗО (реактивную систему залпового огня) советского производства, например БМ-30 «Смерч».

Учитывая, что несколько каналов, которые перепостили это видео, заявили, что пусковая установка стреляла в сторону Николаева, это дало зацепку для определения направления камеры. Также, принимая во внимание положение солнца, мы сочли, что камера обращена примерно на юг.

Если привязать это видео к району в пределах нашей вышеупомянутой зоны поиска, основываясь на дальности полета 300-миллиметровых ракет с кассетными боеприпасами, оно было бы кандидатом на место пуска ракет, которые поразили Николаев в тот день.

Однако, поскольку также возможно, что на этом видео запечатлен другой запуск или что предполагаемые траектории были неверными, мы также провели поиск далеко за пределами области, обозначенной красным конусом.

Изучив различные картографические службы и сопоставив их данные с положением объектов на видео, мы нашли совпадение в дальнем конце 70-километровой зоны поиска, которую мы сузили. Рисунок пятен обесцвечивания на крышах, расположение дымоходов, солнечные панели и сад на переднем плане позволили нам убедиться, что мы нашли правильное соответствие. Теперь мы знали, что видео было снято в пределах нашей предполагаемой зоны пуска — красного конуса.

Затем мы провели линию по направлению съемки камеры до возвышенности на другом берегу реки Ингулец.

Просматривая исторические спутниковые снимки из архива ArcGIS, мы увидели характерный след рядом с дорогой, соединяющей село Ингулец с шоссе E58.

Сайт ArcGIS позволяет пользователям видеть дату получения любых спутниковых снимков, которые он предоставляет, в любом месте. Выяснилось, что снимок, где есть этот след, был получен 9 апреля – через пять дней после публикации видео. След не был виден на более ранних снимках в высоким разрешении, сделанных до полномасштабного вторжения.

Эта отметина соответствует тем, которые были замечены на местности в других районах Украины, где использовалась реактивная артиллерия.

Следы на поле в Харьковской области Украины после применения российской реактивной артиллерии (справочное видео с Telegram-канала RVoenkor, июль 2022)

След начинается там, где выхлоп от ракет был наиболее концентрированным, а затем распространяется назад.

Tire tracks: следы колес, General direction: общее направление, Blast pattern: след выхлопа

Мы также заметили несколько следов колес, ведущих на север от дороги, которые заканчивались на месте вероятного следа пуска. Затем эти следы колес разворачиваются и направляются обратно в том направлении, откуда появились.

Солнечные часы своими руками

Используя плагин BlenderGIS в Blender 3D, мы смогли реконструировать сцену. Поскольку снимки ESRI были получены совсем недавно, их можно было использовать для надежного изображения травы, грязи и посевов на полях, с которых велась стрельба из пусковой установки.

Однако данные о высотах из других общедоступных источников (таких как OpenTopology) отличаются меньшей точностью. По этой причине, а также из-за невозможности идеально воссоздать объективы камер, стопроцентно точное воссоздание пейзажа было невозможно. Тем не менее, на основе спутниковых снимков удалось создать приемлемую визуализацию, используя справочные снимки только для определения высоты.

Эти данные о высоте позволили нам попытаться точно воссоздать сцену, основанную на видеозаписи.

Пытаясь воссоздать сцену, мы заметили тень, отбрасываемую дымоходом на дальнее здание. Мы попытались использовать ее, чтобы «хронолоцировать» пуск — другими словами, определить, в какое время дня он произошел.

Точная хронолокация была невозможна, поскольку угол наклона крыши невозможно определить без физического измерения его на месте. Однако можно было сделать приблизительную оценку, чтобы увидеть, мог ли пуск совпасть с таймстампом 15:30 на камере наблюдения детской больницы в Николаеве в тот день.

Используя SunCalc, мы определили высоту (37 градусов) и азимут (230 градусов) солнца в этом месте на 4 апреля 2022 года в 15:25 и ввели их в функцию солнечного диска Blender. Это искусственная атмосфера, которую Blender может создавать на основе выбранных входных данных, позволяя пользователям визуализировать сцену по своему выбору.

В результате получилась почти идентичная тень, отбрасываемая на крышу здания на заднем плане. Визуальный осмотр тени, отбрасываемой на карту на SunCalc, также выявил очень похожий угол, что позволило нам с уверенностью подтвердить, что пуск состоялся в середине дня, вероятно, примерно во время «прилетов» в Николаеве.

Согласно Liveuamap (регулярно обновляемой интерактивной карте линий фронта в Украине и других зонах конфликтов), на момент съемки этих видеороликов это место недалеко от реки Ингулец находилось под оперативным контролем российских военных.

Поэтому крайне маловероятно, что за пуск были ответственны украинские силы. Российская армия была вытеснена из этого района только после начала украинского контрнаступления с целью отвоевать Херсонскую область в начале сентября 2022 года.

Исходя из этого, Bellingcat продолжает попытки идентифицировать российские воинские части, оснащенные реактивной артиллерией, которые, могли быть активны в районе этого места пуска на момент ударов.

Расследование выполнено при участии Джейка Година (Scripps News)

