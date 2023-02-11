Спрос на мебель подскочил на 37%

В прошлом году в России ощутимо вырос спрос на мебель и предметы декора интерьера – на 37% по сравнению с 2021 годом, сообщают в “Авито”.

Сильнее всего – на 74% – увеличился спрос на товары в разделе “Ковры и текстиль”. На 56% выросла популярность предметов искусства для интерьера, на 43% – ламп, светильников и т.д.

Продажи стульев и столов подскочили на 37%, стеллажей и шкафов – на 33%.

Самой востребованной мебелью в минувшем году остались кресла, кровати и диваны. За год спрос на эти предметы увеличился на 24%.

Также на 24% выросли продажи тумб и разнообразных подставок и на 22% – столов и кресел для работы за компьютером.

Аналитики также отмечают рост востребованности услуг профессиональных дизайнеров по всей России. Максимальный рост заявок – на 82% – зафиксирован в Сочи. В Ростове количество таких запросов выросло на 80%, в Москве – на 78%.

Если говорить о трендах в интерьере в этом году, то актуальными считаются теплые цвета, навевающие ассоциации со специями: корица, паприка, мускат, розовая соль. Также жилье становится все более функциональным, в прошлое окончательно уходят пустые “метры” в коридорах и гостиных. А техническим помещениями (кладовкам, постирочным) уделяется все больше внимания не только в плане функционала, но и с точки зрения внешнего вида.