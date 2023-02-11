 

Куда улететь без визы: 3 направления для россиян

11.02.2023, 7:57, Разное
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В феврале и марте
россиян ждут несколько праздничных дней. Это отличная возможность отправиться в
путешествие в теплые страны. Времени остается совсем немного, поэтому аналитики
нашли три варианты направления для россиян, куда уже сейчас можно отправиться
без сложного оформления визы. Об этом пишут RT.

Лидер направлений
— Египет. Россиянам достаточно оформить электронную визу. Она дает возможность
находиться в стране почти три месяца — 90 дней. Цены на перелет в обе стороны
начинаются от 30 тыс.руб., а недельное проживание примерно от 12 тыс. рублей.

Более дорогое, но
тоже популярное направление — ОАЭ. Пляжный отдых в конце зимы и настоящая
сказка вокруг — вот что ждет путешественников в арабской стране. Улететь можно
за 30 тыс. рублей, а вот жилье, по сравнению с Египтом, выше в два раза — от 26
тыс.рублей. Безвизовый срок — 90 дней.

Еще одно
привлекательное место — это Сейшельские острова. Здесь срок безвизового
пребывания ограничен 30 днями. Полет обойдется в 48 тыс. рублей, а номер в отеле
с тремя звездами стартует от 70 тыс. рублей.

Кроме этого,
аналитики называют Индонезию, Индию и Мальдивы. Во все эти экзотические места
россиянам легко въехать.


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