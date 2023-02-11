Куда улететь без визы: 3 направления для россиян

В феврале и марте

россиян ждут несколько праздничных дней. Это отличная возможность отправиться в

путешествие в теплые страны. Времени остается совсем немного, поэтому аналитики

нашли три варианты направления для россиян, куда уже сейчас можно отправиться

без сложного оформления визы. Об этом пишут RT.

Лидер направлений

— Египет. Россиянам достаточно оформить электронную визу. Она дает возможность

находиться в стране почти три месяца — 90 дней. Цены на перелет в обе стороны

начинаются от 30 тыс.руб., а недельное проживание примерно от 12 тыс. рублей.

Более дорогое, но

тоже популярное направление — ОАЭ. Пляжный отдых в конце зимы и настоящая

сказка вокруг — вот что ждет путешественников в арабской стране. Улететь можно

за 30 тыс. рублей, а вот жилье, по сравнению с Египтом, выше в два раза — от 26

тыс.рублей. Безвизовый срок — 90 дней.

Еще одно

привлекательное место — это Сейшельские острова. Здесь срок безвизового

пребывания ограничен 30 днями. Полет обойдется в 48 тыс. рублей, а номер в отеле

с тремя звездами стартует от 70 тыс. рублей.

Кроме этого,

аналитики называют Индонезию, Индию и Мальдивы. Во все эти экзотические места

россиянам легко въехать.