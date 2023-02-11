Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом.

Как отмечает агентство, Moody’s понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Украины в иностранной и национальной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с «Caa3» до «Ca» и изменило прогноз на стабильный с негативного, передает ТАСС.

В Moody’s пояснили, что корректировки вызваны оценками рисков, связанных с последствиями украинского конфликта. Среди них указываются снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора.

Moody’s считает возможным дальнейшее понижение рейтинга в случае усугубления конфликта и увеличения ущерба, понесенного украинской экономикой.

Напомним, в августе 2022 года международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги Украины в валюте из-за отсрочки платежей по госдолгу.

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