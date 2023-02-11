 

МАГАТЭ заявило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС в Украине из-за нестабильности в электросети

11.02.2023, 7:50, Новости дня
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС в Украине была остановлена из-за нестабильности в электросети в связи с обстрелом.

В МАГАТЭ заявили, что нестабильность в электросети из-за обстрела также привела к тому, что была остановлена работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Миссия МАГАТЭ на АЭС при этом подтвердила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду на двух украинских АЭС после землетрясения в Турции зафиксировали подземные толчки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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