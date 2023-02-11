O Estado de S. Paulo: Экс-президент Бразилии Роуссефф возглавит банк БРИКС

Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф станет новым главой Нового банка развития (NDB), учрежденного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), информирует издание O Estado de S. Paulo.

По имеющей у издания информации, предложение нового правительства южноамериканского государства о ее назначении на место действующего главы финансового учреждения бразильца Маркуса Троихо, который является ставленником предшественника социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы, консерватора Жаира Болсонару, было положительно встречено партнерами Бразилиа. Как уточняется, Роуссефф будет занимать этот пост до окончания бразильского мандата в руководстве банка в 2025 году. Троихо же, пишет издание, предложено подать в отставку и перейти на работу в администрацию штата Сан-Паулу, губернатором которого является один из экс-министров правительства Болсонару, передает ТАСС.

Сама Роуссеф, по информации издания, будет сопровождать Лулу да Силву в ходе его визита в Китай во второй половине марта 2023 года.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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