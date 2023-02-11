 

SZ – «неуверенный новобранец» — Германия не готова защищать своих партнёров по НАТО

11.02.2023, 7:15, Разное
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Большинство немцев не готовы защищать другую страну — члена НАТО в случае нападения на неё враждебного государства, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты опроса социологического института Allensbach. Только 45% готовы пойти на такой шаг, а в Восточной Германии вообще 30%. Взглянув на эти результаты, партнёры ФРГ по альянсу могут принять её за «неуверенного новобранца», полагает немецкое издание.


AP

С момента начала боевых действий на Украине канцлер Германии Олаф Шольц постоянно подчёркивает две вещи, пишет Süddeutsche Zeitung. Во-первых, несмотря на все поставки Киеву вооружения, НАТО не станет воюющей стороной в этом конфликте. Однако, во-вторых, если РФ нападёт на территорию альянса, он будет защищать каждый квадратный сантиметр. 

И от убедительности последней фразы многое зависит, подчёркивает немецкое издание: «Чем больше Владимир Путин сомневается в её истинности, тем опаснее становится ситуация». Именно поэтому Берлин выделил специальный фонд на перевооружение бундесвера. Но недавний опрос показал, что проблему не решить одними деньгами и оружием. Оказывается, большинство немцев не готовы защищать своих партнёров по НАТО.

По данным социологического института Allensbach, только 45% граждан ФРГ будут готовы оказать военную поддержку стране — члену альянса, если на неё нападут. В Восточной Германии к такому шагу вообще готовы только 30%. В конкретном случае, если РФ атакует одно из государств Прибалтики, на помощь готова прийти только треть немцев, рассказывает Süddeutsche Zeitung.

При этом НАТО собственно существует исключительно благодаря пятому пункту о коллективной обороне. Но, взглянув на результаты опроса, партнёры Германии по альянсу могут решить, что она похожа на «неуверенного новобранца». В Польше и странах Балтии в этом наверняка увидят подтверждение своему скептическому отношению к Берлину.

При этом, судя по результатам того же самого опроса, немцы осознают ту угрозу, которая исходит от России, и относятся к ней серьёзно. Большинство из них также поддерживают усиление бундесвера. Германия находится под ядерным щитом США и может чувствовать себя в безопасности как страна — член НАТО. Но многие граждане ФРГ, по-видимому, забыли, что предоставление гарантии безопасности возможно только на одной основе — взаимной, заключает издание.


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