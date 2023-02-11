Bloomberg – Польша и страны Прибалтики вряд ли смогут претендовать на лидерство в ЕС

Складывается впечатление, что Польша и её прибалтийские соседи претендуют на то, чтобы стать новыми европейскими лидерами. Однако, пишет Bloomberg, реальность сегодня состоит в том, у Запада в целом только один лидер — Соединённые Штаты, а у Европы лидера нет вообще. И хотя к Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве прислушивается весь блок, их репутация не обеспечивает им влияние.



AP

Выступая в бундестаге, Олаф Шольц сделал выпад в сторону государства-партнёра, которое осталось неназванным, но которое очень легко было узнать. Канцлер Германии заявил, что разрешит отправить на Украину сделанные в его стране танки. Как пишет Bloomberg, конечно, канцлер адресовал свои слова варшавской аудитории. Польское правительство всего неделю назад заявило, что передаст Украине часть своих «леопардов» германского производства, даже если Берлин не даст разрешение.

Такой манёвр стал частью польской предвыборной агитации и пропаганды. Осенью там должны пройти парламентские выборы, и популистское правительство страны хочет возбудить своих избирателей, рассуждая в равной мере в антигерманском и антироссийском ключе. Например, выступая с нападками на Берлин, Варшава требует от него репараций за Вторую мировую войну, а в рамках противодействия Кремлю Польша стала одной из самых стойких и решительных сторонниц Киева.

По мнению автора материала, сегодня идут вполне серьёзные дебаты о том, где находится политический центр тяжести Евросоюза. Похоже, что за прошедший год он сместился на восток. Теперь вес и авторитет в меньшей степени сосредоточен в «старой Европе», и в большей — в «новой Европе», которая вступила в ЕС и НАТО после холодной войны. Это может привести к двум выводам. Первый заключается в том, что Польша со своими прибалтийскими соседями возглавляет противодействие Европы Путину. А второй — что они вообще готовятся возглавить Евросоюз.

Несомненно, рассуждает автор статьи, «новая Европа» в прошлом году доказала правильность своего враждебного отношения к Москве и за это получила немало благодарностей от Брюсселя и Вашингтона. Более того, если Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны региона доказали правоту своих суждений о Путине, то Германия и Франция продемонстрировали, как глубоко они заблуждались.

Берлин и Париж долгие годы считали себя франко-германским тандемом, двигающим ЕС вперёд. При этом они обхаживали Путина и отрицали опасность его мировоззрения. Германия даже построила целых два трубопровода для перекачки газа напрямую из России, проложив их в обход не только украинской, но и польской газотранспортной системы.

Но сегодня к Таллину, Риге, Вильнюсу и Варшаве прислушивается весь ЕС и Запад. Они имеют право говорить о своём лидерстве и с другой точки зрения. В сопоставлении с размером экономики Эстония больше всех в мире помогает Украине. За ней следуют Латвия, Польша и Литва. Германия на 14-м месте, а Франция — на 21-м.

Однако такая репутация не обеспечивает им влияние. Сейчас уже нет «восточного блока», который они могли бы возглавить в ЕС. Он существовал тогда, когда «вышеградская четвёрка» в составе Польши, Венгрии, Словакии и Чехии действовала заодно и пользовалась большим влиянием в Брюсселе. Сегодня эти страны разошлись в разные стороны. Чехи только что избрали президентом бывшего генерала Петра Павела, который служил в НАТО. Он поможет сплотить Запад против Москвы. Но венгерский премьер-министр Виктор Орбан остается апологетом Путина, а хорватский президент Зоран Миланович проявляет политическую сдержанность.

Более того, Варшава, как и Будапешт, расходует слишком много политической энергии на ругань в адрес Брюсселя и ЕС, а сама ослабляет у себя в стране власть закона и демократические институты. ЕС в ответ ввёл санкции против Польши и Венгрии, отказав им в финансировании на общую сумму €138 млрд. И это больно, потому что Польша остаётся ведущим получателем средств Евросоюза, опережая Грецию и Венгрию. Германия и Франция между тем остаются крупнейшими донорами.

Как заключает автор Bloomberg, ни одно правительство, ни одна страна не может претендовать на роль лидера конфедерации, если подрывает её общие ценности, доит её финансы и препятствует её управлению. Однако реальность сегодня состоит в том, что у Запада в целом только один лидер — Соединённые Штаты, а у Европы лидера нет вообще.