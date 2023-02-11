Скандалы: Мэр Екатеринбурга Орлов переложил ответственность за борьбу с граффити на казаков

Глава Екатеринбурга решил привлечь местных казаков к борьбе с граффити на стенах зданий и нелегальной рекламой

В городской администрации уже долгое время не могут решить эту проблему. Как пишет Telegram-канал «Rеспублика», администрация города тратит миллионы на борьбу с вандалами, но эффекта это не приносит. Не помогло и увеличение штрафа с 3 до 5 тысяч рублей за нарушение.

На этом фоне мэр Орлов решил привлечь к ликвидации граффити и нелегальной рекламы представителей казачества. Отмечается, что уже были проведены соответствующие переговоры. Тем самым, городская администрация решила переложить ответственность за пресечение деятельности «уличных художников» на «ряженных казаков».

Впрочем, практика показывает, что привлечение данных людей не помогает решению проблем. Примером может служить решение городских властей сделать казаков в 2020 году участниками патрулирования улиц. Тогда они занимались не совсем понятной деятельностью – ловили представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее журналисты писали, что мэрия Екатеринбурга не нашла деньги на реставрацию главного городского парка культуры и отдыха (ЦПКиО) к 300-летию столицы Урала.

Кирилл Куликов