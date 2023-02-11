 

Посол России объяснил необходимость сохранения связей с Польшей

11.02.2023, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большая часть военной техники, поставляемая киевскому режиму, транспортируется через польскую территорию, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Польские и украинские официальные лица не скрывают, что 90% военной помощи, предоставляемой киевским властям, идет через Польшу, сообщил Андреев в эфире «России 1», передает ТАСС.

Польская сторона выступает как транзитный коридор и хаб для переброски такой помощи и для сосредоточения наемников, добавил дипломат.

Также он подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений с Польшей нецелесообразен и нерационален, каналы коммуникации должны оставаться открытыми, поскольку они рано или поздно будут востребованы.

Посол указал на существенное снижение представительских функций российских дипмиссий и сокращение контактов и отметил, что это не является главной работой посольства.

«Главное – это информация, ее анализ, прогноз – это то, чем занимается посольство. Эту функцию никто не снимал», – заключил Андреев.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что почему Варшава придает противостоянию с Москвой такой накал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / ВС США отклонил последнюю апелляцию Трампа по выборам

03.05.22 / Начато расследование по факту обнаружения пыточной камеры под Херсоном

26.11.20 / “Сначала Альбина пришла ко мне работать”. Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой

27.06.20 / Дубль Дзюбы принес “Зениту” волевую победу в матче с “Крыльями Советов”

27.02.21 / Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение

04.03.21 / На «Севмаше» начали формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М

13.08.21 / Британские военные начали развертывание в Афганистане

08.08.21 / Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула

06.10.21 / Huawei выводит на российский рынок смартфон Nova 8i

30.06.20 / В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика