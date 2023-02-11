Посол России объяснил необходимость сохранения связей с Польшей

Большая часть военной техники, поставляемая киевскому режиму, транспортируется через польскую территорию, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Польские и украинские официальные лица не скрывают, что 90% военной помощи, предоставляемой киевским властям, идет через Польшу, сообщил Андреев в эфире «России 1», передает ТАСС.

Польская сторона выступает как транзитный коридор и хаб для переброски такой помощи и для сосредоточения наемников, добавил дипломат.

Также он подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений с Польшей нецелесообразен и нерационален, каналы коммуникации должны оставаться открытыми, поскольку они рано или поздно будут востребованы.

Посол указал на существенное снижение представительских функций российских дипмиссий и сокращение контактов и отметил, что это не является главной работой посольства.

«Главное – это информация, ее анализ, прогноз – это то, чем занимается посольство. Эту функцию никто не снимал», – заключил Андреев.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что почему Варшава придает противостоянию с Москвой такой накал.

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