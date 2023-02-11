Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США в Украине станет неприкрытым участием в конфликте

В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США в Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Глава дипмиссии прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Статья на эту тему была опубликована ранее в The Washington Post, передает ТАСС.

Антонов обратил внимание, что речь идет о журналистском расследовании, которое опирается на неназванные источники в администрации, официальных сведений пока нет. В то же время, указал дипломат, разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны и в очередной раз подтверждают, что В США одержимы несбыточной мечтой о нанесении РФ стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.

Как подчеркнул глава дипмиссии, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в нынешнем конфликте.

Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь, закрывают глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Антонов обратил внимание, что подобная линия покрывает действия украинских радикалов и де-факто превращает Соединенные Штаты в соучастника ужасных преступлений, одновременно усугубляет вовлеченность США в противостояние с Россией в Украине и ведет мир к непредсказуемым последствиям.

Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.

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