 

Hespress – РФ вытеснит Францию из Африки и составит конкуренцию Америке

11.02.2023, 5:55, Разное
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Нынешнее африканское турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова укрепит присутствие Москвы в регионе и обеспечит её интересы в то время, когда Африка стала свидетелем противостояния США и Китая и снижения влияния Франции. Как пишет Hespress, Москва стремится сохранить свои интересы в Африке из-за украинского конфликта и хочет разобраться в региональных и международных балансах сил в регионе.


AP

Москва начала конкурировать с Вашингтоном за политическое влияние в Африке после того, как президент США Джо Байден объявил о пересмотре американской стратегии в отношении южного континента. Как пишет Hespress, нынешнее африканское турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова укрепит присутствие Москвы в регионе и обеспечит её интересы в то время, когда Африка стала свидетелем противостояния США и Китая и снижения влияния Франции.

Политолог Навфал Буамри заявил, что Москва стремится сохранить свои интересы в Африке из-за украинского конфликта и хочет разобраться в региональных и международных балансах сил, то есть в том, кто поддерживает Запад, а кто — Россию. Визит Лаврова, который может включать в себя несколько регионов и стран Африки, в том числе Марокко, отражает важность африканского континента для крупных держав.

«Марокко сохраняет нейтралитет и придерживается позиций, которые считает принципиальными. Эта страна уважает территориальную целостность и суверенитет других государств, а также разделяет стратегию диверсификации экономического и дипломатического партнёрства», — добавил он.

Хишам Мутадид, специалист в области международных отношений, отметил, что, несмотря на тесные отношения Алжира и РФ и стремление его арабского руководства угодить Кремлю, дипломатические консультации по многим конфиденциальным файлам, связанным с западноафриканским регионом, проходят через Рабат.

«Соединённые Штаты, как и Россия, в разгар геостратегических сдвигов, происходящих на африканской арене, обычно обращаются к политическим связям для проведения консультаций и обмена стратегическими взглядами», — добавил он.

Усиление влияния в Африке, эффективный вклад в стабильность Сахаро-Сахельского региона, рост экономического присутствия на многих промышленных и торговых платформах — всё это сделало Марокко главными «политическими воротами».

Мутадид отметил, что сокращение французского присутствия в Африке, борьба между Вашингтоном, Москвой и Пекином за африканский торгово-экономический рынок и природные ресурсы, а также укрепление отношений этих стран с африканскими силами делают Рабат важным игроком на международной арене.


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