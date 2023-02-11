 

Guardian – всему виной туристы — власти Амстердама запретят курить марихуану в квартале красных фонарей

11.02.2023, 5:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Амстердама с середины мая введут запрет на курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей, пишет The Guardian. Кроме того, будут сокращены часы работы баров, кафе, ресторанов и секс-заведений. Эти меры призваны сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», которые уже давно жалуются на то, что самые оживлённые районы центра города становятся «малопригодными для жизни».


AP

Власти Амстердама введут запрет на курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей. Эта мера призвана сдержать туристический поток и уменьшить неудобства «отчаявшихся местных жителей», пишет The Guardian.

Жители Амстердама уже давно жалуются на то, что самые оживленные районы центра города, включая Де Валлен — квартал красных фонарей — становятся «малопригодными для жизни».

В заявлении Городского совета Амстердама отмечается, что запрет на уличное курение в центре города начнёт действовать с середины мая. Если эти меры не помогут снизить число жалоб со стороны местных жителей, они будут усилены — например, курение запретят и на террасах «кофешопов».

Власти также сократят часы работы баров, кафе и ресторанов: с середины мая они станут закрываться в два часа ночи, а новых посетителей перестанут пускать уже после часа. Секс-заведениям придётся закрывать свои знаменитые окна в три часа ночи, а не в шесть утра.

Продажа алкоголя в магазинах в центре города уже запрещена в выходные дни после 16 часов. Теперь им придётся убирать бутылки со своих витрин или прятать их за ширмами.

«Жители старого города сильно страдают от массового туризма и злоупотребления алкоголем и наркотиками на улицах, — говорится в заявлении Городского совета. — Туристы также привлекают уличных торговцев наркотиками, что, в свою очередь, подстёгивает преступность и угрожает безопасности».

Амстердамская газета Het Parool назвала меры «историческими», отметив, что на протяжении десятилетий Амстердам был известен во всём мире как город, «где всё возможно и всё дозволено, в том числе и курение марихуаны на улице». Однако в последнее время из-за «чрезмерного туризма» внутренняя часть города стала «малопригодной для жизни». Туристы и местные посетители «производят слишком много шума, мочатся на улице, их рвёт, они относятся к кварталу красных фонарей как к парку развлечений, а не жилому району», передаёт The Guardian.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.21 / Трудное счастье королевы эпизода Любови Соколовой – музы великого Данелии

02.08.21 / Рязанские десантники во время праздничных учений потеряли аэромобильный храм

26.02.22 / Стало известно о массовом дезертирстве в армии Украины, утверждают российские ГосСМИ

01.08.22 / Мнение: О ходе СВО. 31.07.2022

15.02.22 / Это не выглядит неряшливо: спорная тенденция сочетания платья и брюк возвращается весной 2022 года

24.01.23 / Сицилийская вилла из “Белого лотоса” сдается в аренду — ее временным хозяином может стать любой желающий

02.03.22 / О запрете «Эха Москвы» и «Дождя»

17.07.22 / «Чтобы не жгли кнопки» – в здании Госдумы появятся вахтёры в лифтах

26.03.22 / “Останавливаю поток новостей и использую технику дыхания”: Айза Долматова поделилась несколькими способами снятия стресса и внутреннего напряжения

05.05.21 / Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили день рождения дочери Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика