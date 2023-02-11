Скандалы: Порешали вопросы?

На Украине арестованы 170 вагонов с минеральными удобрениями, принадлежащими, в частности, «Уралкалию» Дмитрия Мазепина

На ноябрьской встрече с президентом России Мазепин упирал на то, чтобы «решить вопрос» с поставками тольяттинского аммиака в одесские порты для отгрузки за рубеж. Если верить сообщениям в сети, то до Мазепина довели «ряд политических вопросов», которые Киев выдвигал к участникам зерновой сделки. В этих просьбах российские бизнесмены, по их собственному признанию, некомпетентны, и потому они, вероятно, должны были бы озвучить их руководству страны.

Получается, Киев ставил условия нашему бизнесу, хотите извлекать выгоду – влияйте на власть.

Тем не менее, как следует из сюжета новости, вынесенной в подзаголовок, «решить вопрос» с поставками всё-таки удалось, ибо арестованные 11,8 тысяч тонн минеральных удобрений российского и белорусского производства каким-то образом всё же оказались на территории Морского специализированного порта в Николаеве. Этот порт контролируют бизнес-структуры украинского олигарха Дмитрия Фирташа, с 2014 года «запертого» американцами в Вене в ожидании экстрадиции за океан. И арестовали груз только сейчас, хотя он, судя по информации из украинских источников, пребывал на украинской территории некое продолжительное время. Возможно, часть вагонов завезли на Украину ещё до начала спецоперации, а вот другая часть прибыла уже после памятного ноябрьского демарша Мазепина, – если, конечно, украинские следователи ничего не напутали.

Но если они не напутали, возникает ситуация, требующая разъяснения. Если удобрения каким-то образом оказались в николаевском порту, причём, как подчёркивается украинскими источниками, транзитом в одесские порты, стало быть, «ряд политических вопросов», которые выдвигал Киев к участникам зерновой сделки, был снят? А в обмен на что? И что в итоге могло пойти не так, если поставленные, в частности, «Уралкалием» удобрения, всё-таки арестовали украинские силовики? Кстати, занятно в этой связи процитировать информационное сообщение, разгоняемое украинскими ресурсами: «Правоохранители установили, что имела место реализация минеральных удобрений на территории Украины без соответствующего отражения в налоговой отчётности и уплаты налогов. Это повлекло фактическое непоступление в бюджет денежных средств на сумму свыше 10 миллионов гривен». Верить или нет подобным сообщениям, конечно, каждый должен решить для себя сам, но если это правда, то получается увлекательная многоходовочка, согласитесь. К которой, увы, остаётся немало вопросов.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”