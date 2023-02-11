 

Недвижимость для избранных: сколько стоит самая дорогая квартира Москвы

11.02.2023, 5:15, Разное
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Безусловно, Москва по уровню жизни ничуть не уступает крупнейшим европейским городам. Российская столица считается дорогим городом, однако жизнь в ней у многих людей ассоциируется с успехом. Многомиллионный мегаполис поражает своими видами, перспективами и ценами.

Особенно ценами… Риелторы отыскали самую дорогую квартиру в Москве. Суперэлитное жилье предназначается только для избранных – лот скрыт от посторонних глаз. Недвижимость выставлена на закрытую продажу, поэтому доступ к дому имеет очень ограниченный круг агентов.

Итак, самая дорогая квартира мегаполиса стоит семь миллиардов рублей. Об этом сообщает “Лента.ру”. В целом, эксперты выяснили, что средняя стоимость “квадрата” в сотне самых дорогих квартир российской столицы прибавила 21,5 процентных пункта. Сегодня квадратный метр суперэлитной недвижимость в Москве обойдется в 3,33 миллиона рублей. А совокупная цена самой дорогой сотни достигла 90 миллиардов рублей.

Специалисты полагают, что причина удорожания элитного жилья заключается в замещении вторичного рынка новостройками. Если в первом случае продавцы готовы предоставить скидки, то на первичном рынке требуется учитывать больше рисков, что влияет на динамику цен. К слову, доля “вторники” на рынке самых дорогих квартир составляет всего 20%.


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