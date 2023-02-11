Первый МФЦ открылся в Запорожской области

Первый в Запорожской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) открылся в Мелитополе. Граждане максимально быстро и комфортно смогут решить вопросы с документами и оформить пенсии и пособия.

Жителям Запорожской области в формате «одного окна» теперь доступны услуги по взаимодействию с Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством внутренних дел РФ, Единым государственным реестром недвижимости и другими ведомствами. Необходимые документы теперь можно получить без поездок по разным ведомствам и ожидания в очередях, передает Za Медиа.

«Первый в Запорожской области МФЦ начинает работу на бумажных носителях и охватывает необходимый для жителей нового субъекта Российской Федерации спектр услуг, который в дальнейшем будет расширен. Работа в этом направлении уже ведется. Это порядка 20 услуг, в дальнейшем количество услуг будет расширяться, мы будем переходить на электронный документооборот, также будет расширяться география их предоставления. Мы помимо этого центра в Мелитополе откроем еще два – в Бердянске, Энергодаре, затем в Токмаке, в Пологах и в Васильевке», – отметил директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Запорожской области Виктор Воробьев.

Он добавил, что методологическую поддержку оказал Крымский МФЦ, без их сотрудников в столь короткий срок открыть центр в Мелитополе было бы невозможно

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов отметил, что в новом многофункциональном центре граждане максимально быстро и комфортно смогут решить вопросы, касающиеся получения и переоформления различного рода документов, а также смогут получить профессиональную консультацию по интересующим вопросам.

Зампредседателя Совета министров по экономике и финансам ВГА Запорожской области Андрей Козенко подчеркнул, что открытие МФЦ российского образца подтверждает активную интеграцию Запорожской области в правовое поле Российской Федерации.

Многофункциональные центры госуслуг «Мои документы» работают на территории всей России. Их задача – обеспечить эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте, максимально упростить бюрократические процедуры, с которыми сталкиваются жители страны, и оптимизировать общение горожан с чиновниками.

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