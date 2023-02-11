 

Посол РФ в США Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны

11.02.2023, 5:10, Новости дня
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Весь западный мир ополчился на Россию, однако уже очевидно, что планы нанести РФ стратегическое поражение сорваны, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

На проходящем в российском диппредставительстве торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника Антонов заявил, что так уж случилось, что Родина снова в опасности, как это было в годы Великой Отечественной войны, Вооруженные силы РФ защищают суверенитет и независимость РФ в ходе специальной военной операции, а дипломаты, находящиеся за многие тысячи километров от родной земли, отстаивают интересы Отчизны в условиях развязанной против РФ гибридной войны, передает ТАСС.

Глава дипмиссии заявил, что на Россию ополчился весь западный мир, однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.

Антонов заявил, что российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами СНГ, а также Азии, Африки, Латинской Америки. Глава российской дипмиссии констатировал, что страна живет в условиях экономических санкций, даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира.

При этом, подчеркнул дипломат, РФ не отказывается от своих целей, главная из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Он пояснил, что говорит о порядке, который обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что планы Запада изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном провалились, Москва продолжает укреплять отношения добрососедства с мировым большинством – государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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