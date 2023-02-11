 

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В результате обстрела Мелитополя из РСЗО HIMARS погиб мирный житель

11.02.2023, 5:10, Новости дня
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В результате обстрела Мелитополя со стороны украинских военных с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS один мирный житель погиб и еще один получил ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в пятницу вечером боевиками ВСУ из РСЗО HIMARS был обстрелян Мелитополь, в результате один мирный житель погиб и еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу.

По имеющимся у него данным, российской ПВО удалось уничтожить большую часть вражеских ракет на подлете к городу, но на крыши нескольких жилых домов упали осколки, в результате пострадало несколько частных домов в Пролетарском переулке, а также автотранспорт местных жителей. На место обрушений оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Накануне в Мелитополе открылся первый в Запорожской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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