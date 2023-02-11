Мнение: Из другой реальности

Баширов невероятен – но до чего ж все-таки хорош Ваня..! Про Боярского с аквалангом и про “а я играл алкаша” – ну просто шедевры. Смотришь такое – и понимаешь, что именно Ваня Ургант – он как-то явно не для этой страны и не для этого народа. Вопиюще, я бы сказал, неуместен. То, что он исчез после 24 февраля – это просто как душа улетела.

Зомби.