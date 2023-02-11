 

Мнение: Из другой реальности

11.02.2023, 5:05, Разное
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Баширов невероятен – но до чего ж все-таки хорош Ваня..! Про Боярского с аквалангом и про “а я играл алкаша” – ну просто шедевры. Смотришь такое – и понимаешь, что именно Ваня Ургант – он как-то явно не для этой страны и не для этого народа. Вопиюще, я бы сказал, неуместен. То, что он исчез после 24 февраля – это просто как душа улетела.

Зомби.

Источник: Размышления вольного социолога


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