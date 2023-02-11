Evening Standard – власти Индии призвали граждан обниматься с коровами в День святого Валентина

Власти Индии призвали превратить «западный праздник» День святого Валентина в «День обнимания коров», пишет Evening Standard. В заявлении Совета по защите животных отмечается, что объятия с коровами «принесут эмоциональное богатство и, следовательно, повысят личное и коллективное счастье». С помощью этой инициативы правительство надеется способствовать продвижению индуистских ценностей и сдержать наступление «блеска западной цивилизации».



AP

Совет по защите животных при Министерстве сельского хозяйства Индии призвал превратить День святого Валентина в «День обнимания коров». По мнению властей, эта инициатива будет способствовать продвижению индуистских ценностей, пишет Evening Standard.

В обращении Совета отмечается: «Обнимание коров принесёт эмоциональное богатство и, следовательно, повысит личное и коллективное счастье. Поэтому все любители коров могут отмечать 14 февраля как День обнимания коров, помня о важности матери-коровы и делая свою жизнь счастливой и полной положительной энергии».

Корова в Индии считается священным животным и матерью всего живого. Индийцы верят, что она является источником добра, а её молоко питает все живые существа.

Ревностные индуисты предполагают, что «западный праздник» День святого Валентина противоречит традиционным индийским ценностям. Объявляя 14 февраля «Днём обнимания коров», правительство надеется сдержать наступление «блеска западной цивилизации» и побудить население вернуться к индуистским верованиям.

Однако у инициативы есть и «оборотная сторона». Некоторые экстремистские группы зашли так далеко, что каждый год 14 февраля на протяжении многих лет разыскивают пары, которые в этот день публично демонстрируют свои чувства. Они «наказывают» их либо избиением, либо принуждением к вступлению в брак, глумясь над фундаментальными ценностями индуизма.

«Отряды против Дня святого Валентина», состоящие в основном из мужчин, твёрдо верят в добродетель отказа от секса до брака. Они устраивают набеги на магазины, преследуют пары, держащиеся за руки, и сжигают открытки и подарки, посвящённые Дню святого Валентина.

Националистическое правительство Индии, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, продвигает «индуистскую повестку дня». Индуисты составляют почти 80% от 1,4-миллиардного населения страны, пишет Evening Standard.