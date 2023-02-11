Das Erste – ущерб от землетрясения можно было ограничить — власти Турции попали под шквал критики за неэффективность превентивных мер

Специалисты сходятся во мнении, что ущерб от разрушительного землетрясения в Турции можно было бы ограничить, пишет Das Erste. На протяжении десятилетий государство закрывало глаза на несоблюдение стандартов строительства сейсмостойких зданий и незаконные постройки. Налоги, собранные на укрепление домов после последнего крупного землетрясения в 1999 году, были израсходованы на другие цели. Эксперты требуют наконец извлечь уроки из катастроф.



AP

Число жертв землетрясения в Турции, вероятно, побьёт исторический рекорд. Самое разрушительное на сегодняшний день Измитское землетрясение в 1999 году унесло жизни почти 18 тыс человек. В то время считалось, что подобное больше никогда не повторится. Власти отреагировали на стихийное бедствие и ужесточили строительные нормы и правила. Однако теперь государство подвергается всё большей критике за то, что превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба не дали ожидаемых результатов, пишет Das Erste.

Джемал Гёкдже долгое время занимал должность председателя Палаты архитекторов и инженеров Турции. Когда речь идёт о сейсмостойком строительстве, для него всё просто: «Здания, построенные в соответствии с правилами, не рушатся. Мы, инженеры, говорим: здание может получить повреждения, но не должно рухнуть», — поясняет Гёкдже.

По его словам, погибших быть не должно. Здания, в которых не умирают люди, строятся в соответствии с правилами. Затем они регулярно подвергаются проверкам.

Специальные инженеры проверяют новостройки на сейсмостойкость, рассказывает Гёкдже. Для этого им требуется лицензия от государства. Однако, в отличие от Германии, для её получения инженерам не нужно сдавать дополнительные экзамены, критикует он.

Многие не воспринимают финальную проверку всерьёз. Сейсмостойкость стоит денег, а некоторые строительные подрядчики тратить их не хотят.

Оя Озарслан из турецкого отделения организации Transparency International, занимающейся вопросами коррупции, описывает похожие проблемы. Например, перед строительством аэропорта Хатай в городе Антакья многие эксперты предупреждали, что для этого было выбрано неподходящее место.

«Аэропорт Хатай был построен на месте, где раньше было озеро. Его высушили и построили там аэропорт. Это было неправильно с самого начала. И теперь появились практические доказательства того, что это действительно было ошибкой», — говорит Озарслан.

Землетрясение нанесло большой ущерб провинция Хатай. Аэропорт полностью выведен из строя. От здания мало что осталось. На самом деле его вообще не стоило строить, поясняет Озарслан со ссылкой на экспертное заключение.

Инженер Гёкдже рассказывает о другой распространённой практике: «Основная проблема в Турции заключается в том, что у зданий, возведённых в соответствии с правилами, незаконно надстраивают этажи, не обращая внимания на предписания». Эти незаконные этажи давили на конструкции своим весом, поэтому они могли рухнуть и без землетрясения.

Он приводит в пример дом, который по документам является пятиэтажным. Подрядчики незаконно надстроили ещё три этажа. В итоге под завалами погиб 21 человек. Застрройщики надеются, с одной стороны, на то, что никто не придёт с проверкой, а с другой стороны, на то, что в случае неудачи государство объявит амнистию. В прошлом это происходило постоянно, в том числе перед выборами.

Эти проблемы не новы, и они появились не при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. «Это существовало и в прошлом, но теперь стало нормой. Мы живем во то время, когда нарушения стали нормой», — считает Гёкдже.

После последнего крупного землетрясения в 1999 году правительство Турции ввело «налог на землетрясения». «С помощью собранных налогов здания, которые не являлись сейсмостойкими, должны были быть укреплены или снесены и перестроены», — рассказывает Гёкдже. Были собраны огромные средства. «Но они построили дороги на эти деньги. Деньги не использовались для зданий», — считает инженер.

Эксперт возмущён. У Турции есть опыт строительства сейсмостойких домов. Он требует, чтобы власти наконец извлекли уроки из катастроф и просто привлекли к работе хорошо обученных инженеров: «Кроме того, здания в городах, подверженных риску землетрясений, начиная с более бедных районов, должны быть перестроены. Те, которые не нужно сносить и строить заново, необходимо укрепить».

Эрдоган уже два дня находится в зоне разрушительного землетрясения. Он обещает восстановить регион всего за один год, передаёт Das Erste.