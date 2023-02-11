Скандалы: Искусство покупать вдвое дешевле

Как олигарх Игорь Коломойский наживался за счёт «Укрнафты»

Украинские правоохранители раскрыли механизм, задействовав который Коломойский и его партнёры обогащались, эксплуатируя ресурсы подконтрольных им «Укрнафты» и «Укртатнафты». Схема нехитрая, но сбоев не давала, ибо Коломойский полностью контролировал весь процесс. Суть в том, что «Укрнафту» принуждали участвовать в фальсифицированных аукционах, в результате которых группа «Приват» Коломойского покупала энергоносители по вдвое заниженной цене, а «Укрнафта» теряла сотни миллионов гривен прибыли.

В конце апреля прошлого года товарная биржа УТБ «Контрактовый дом УМВБ» провела дополнительный аукцион за номером 100Д по продаже сжиженного газа, собственником которого числилась «Укрнафта». На торги был выставлен весь майский ресурс – 14100 тонн (почему украинские правоохранители рассчитывали ресурс в тоннах, а не в кубометрах, – вопрос к ним). Две фирмы – ООО «ТД «Карпатынафтотрейд» и ООО «Трансоилгаз», – выкупили по 3000 тонн газа по аукционной цене 28004 гривны за тонну. По данным Минэнерго Украины, на момент сделки средняя цена тонны газа рассчитывалась в дельте от 19651 гривен за тонну до 27312 гривен. Интрига же в том, что аукционная цена уже тогда была вдвое выше, и достигала 56713 гривен за тонну. Тем не менее, двум конторам, связанным с группой «Приват» Коломойского, «уступили» газ, фактически, по цене вдвое ниже, нежели за него могли дать реальные участники торгов (если бы их до торгов допустили, конечно). В результате, уверяют следователи, «Укрнафта» недополучила от продажи газа 300 миллионов гривен. А Коломойский за счёт этой упущенной выгоды подконтрольной структуры озолотился – вместе со своей группой «Приват».

Кстати, в тот же день, 27 апреля 2022 года, украинская энергобиржа – на другой аукционной площадке – реализовала сжиженный газ по цене от 54000 до 55600 гривен за тонну, то есть, почти вдвое дороже, чем на УМВБ, где торговались «засланные казачки» Коломойского. Другими словами, как минимум, половина майской доли газа ушла по дёшевке. Но в Госбюро расследований уверяют, что по заниженной цене реализовали все заявленные «Укрнафтой» 14000 тонн, а на других площадках реализовали не майский лимит, а какой-то другой, возможно, экспортный газ. Стоит напомнить, что Коломойский и его менеджмент контролировали «Укрнафту» до 7 ноября прошлого года включительно, а затем государство передало её в управление Минобороны.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”