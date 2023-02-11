Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом

Телеканал Fox Soul (входит в медиагруппу Fox Corp), не объясняя причин, решил отменить запланированное интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер в Twitter (заблокирован в России) написала, что президент с нетерпением ждал интервью с Fox Soul, «чтобы обсудить Супербоул по американскому футболу, его речь «О положении государства», а также ряд жизненно важных вопросов, влияющих на повседневную жизнь афроамериканцев».

«Нас просто проинформировали о том, что Fox Corp попросила об отмене данного интервью», – добавила она, передает РИА «Новости».

Представительница Белого дома никак не смогла прокомментировать данное решение телеканала.

Группа каналов Fox ориентируется на консервативную аудиторию и традиционно пользуется популярностью у политиков-республиканцев.

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