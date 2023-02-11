 

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Макеевки со стороны ВСУ снарядами натовского калибра 155 мм

11.02.2023, 3:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что зафиксированы обстрелы Донецка и Макеевки со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) из населенных пунктов Ласточкино и Орловка снарядами натовского калибра 155 мм. В частности, в субботу после полуночи обстрелу подверглись Червоногвардейский район Макеевки, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Напомним, во вторник в городе-спутнике Донецка Макеевке в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины загорелся магистральный газопровод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Tуристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

30.12.20 / Первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска

15.12.20 / Семьи 53 граждан Украины, которых незаконно удерживают в РФ, получат материальную помощь

05.10.21 / В МИД Украины призвали страны – члены ООН присоединяться к Крымской платформе

02.02.21 / Эксперт рассказал, как в РФ воруют Wi-Fi

01.07.21 / Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID

16.02.22 / Видео: Бразильский «тролль» в России

17.02.21 / Новые кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun засняли рядом друг с другом

23.06.21 / “Именинник и его Чудо-женщина”. Никитюк и Ефросинина зацеловали Притулу в присутствии его жены

19.09.21 / ИГ взяло ответственность за отключение света в Дамаске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика