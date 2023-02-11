Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Макеевки со стороны ВСУ снарядами натовского калибра 155 мм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами натовского калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что зафиксированы обстрелы Донецка и Макеевки со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) из населенных пунктов Ласточкино и Орловка снарядами натовского калибра 155 мм. В частности, в субботу после полуночи обстрелу подверглись Червоногвардейский район Макеевки, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Напомним, во вторник в городе-спутнике Донецка Макеевке в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины загорелся магистральный газопровод.

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