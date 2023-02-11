Президент Сербии Вучич: Предстоит самый большой кризис в мире со времен Второй мировой войны

Миру предстоит самый большой кризис со времен Второй мировой войны, нас ждет большая эскалация, в следующие пять или шесть месяцев будут самые тяжелые конфликты, выразил мнение президент Сербии Александар Вучич.

Вучич сообщил в интервью телеканалу «ТВ Прва», что нам предстоит самый большой кризис в мире, который мы только видели со времен Второй мировой войны. По его словам, то, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. Он выразил надежду на то, что «некоторые люди» понимают, что нам не нужна большая эскалация, которая дальше нас ждет. Президент Сербии выразил мнение, что в следующие пять или шесть месяцев будут самые тяжелые конфликты, передает ТАСС.

Напомним, во вторник президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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